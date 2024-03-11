Yeni iller geliyor: İşte 2024 yılında il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...
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Uzun süredir gündeme gelen hangi illerin ilçe olacağı sorusu yanıt buluyor. İşte TUİK verilerine göre il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...
Türkiye'de uzun süredir tartışılan ve merakla beklenen il sayısında bir artış olup olmayacağına dair TÜİK'in sunduğu verilerle netlik kazandı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre, il statüsüne yükselme potansiyeli taşıyan ilçelerin listesi ortaya çıktı. Birçok ilin çeşitli ilçeleri bu listede yer aldı. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...
MANİSA
Akhisar
ANTALYA
Alanya
İSTANBUL
BAĞCILAR
BALIKESİR
Bandırma
ŞIRNAK
Cizre
ANKARA
Çankaya
BALIKESİR
Edremit
VAN
Erciş
ZONGULDAK
Ereğli
DİYARBAKIR
ERGANİ
İSTANBUL
Esenyurt
MUĞLA
Fethiye
KOCAELİ
Gebze
HATAY
İskenderun
ADIYAMAN
Kahta
KONYA
Ereğli
İSTANBUL
Küçükçekmece
ANTALYA
Manavgat
BURSA
Osmangazi
ANKARA
Polatlı
ADANA
Seyhan
ŞANLIURFA
Siverek
MERSİN
Tarsus
KIRKLARELİ
Lüleburgaz
ORDU
Ünye
HAKKARİ
Yüksekova
ADANA
Kozan
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