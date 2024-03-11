Yeni iller geliyor: İşte 2024 yılında il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...

Uzun süredir gündeme gelen hangi illerin ilçe olacağı sorusu yanıt buluyor. İşte TUİK verilerine göre il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...

Türkiye'de uzun süredir tartışılan ve merakla beklenen il sayısında bir artış olup olmayacağına dair TÜİK'in sunduğu verilerle netlik kazandı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre, il statüsüne yükselme potansiyeli taşıyan ilçelerin listesi ortaya çıktı. Birçok ilin çeşitli ilçeleri bu listede yer aldı. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

MANİSA

Akhisar

ANTALYA

Alanya

İSTANBUL

BAĞCILAR

BALIKESİR

Bandırma

ŞIRNAK

Cizre

ANKARA

Çankaya

BALIKESİR

Edremit

VAN

Erciş

ZONGULDAK

Ereğli

DİYARBAKIR

ERGANİ

İSTANBUL

Esenyurt

MUĞLA

Fethiye

KOCAELİ

Gebze

HATAY

İskenderun

ADIYAMAN

Kahta

KONYA

Ereğli

İSTANBUL

Küçükçekmece

ANTALYA

Manavgat

BURSA

Osmangazi

ANKARA

Polatlı

ADANA

Seyhan

ŞANLIURFA

Siverek

MERSİN

Tarsus

KIRKLARELİ

Lüleburgaz

ORDU

Ünye

HAKKARİ

Yüksekova

ADANA

Kozan