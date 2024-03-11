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Yeni iller geliyor: İşte 2024 yılında il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...

Yeni iller geliyor: İşte 2024 yılında il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...
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Uzun süredir gündeme gelen hangi illerin ilçe olacağı sorusu yanıt buluyor. İşte TUİK verilerine göre il olma potansiyeline sahip tüm ilçeler...

Türkiye'de uzun süredir tartışılan ve merakla beklenen il sayısında bir artış olup olmayacağına dair TÜİK'in sunduğu verilerle netlik kazandı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre, il statüsüne yükselme potansiyeli taşıyan ilçelerin listesi ortaya çıktı. Birçok ilin çeşitli ilçeleri bu listede yer aldı. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

MANİSA
Akhisar

ANTALYA
Alanya

İSTANBUL
BAĞCILAR

BALIKESİR
Bandırma

ŞIRNAK
Cizre

ANKARA
Çankaya

BALIKESİR
Edremit

VAN
Erciş

ZONGULDAK
Ereğli

DİYARBAKIR
ERGANİ

İSTANBUL
Esenyurt

MUĞLA
Fethiye

KOCAELİ
Gebze

HATAY
İskenderun

ADIYAMAN
Kahta

KONYA
Ereğli

İSTANBUL
Küçükçekmece

ANTALYA
Manavgat

BURSA
Osmangazi

ANKARA
Polatlı

ADANA
Seyhan

ŞANLIURFA
Siverek

MERSİN
Tarsus

KIRKLARELİ
Lüleburgaz

ORDU
Ünye

HAKKARİ
Yüksekova

ADANA
Kozan

Etiketler il ilçe il olma il olacak ilçeler
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