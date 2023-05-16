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Yeni Mecliste en yaygın isimler belli oldu

Yeni Mecliste en yaygın isimler belli oldu
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Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa oldu.

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

10 milletvekilinin soyadı da aynı
Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.

Etiketler meclis isim yaygın
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