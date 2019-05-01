Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen, üstünde AK Parti logolu tişört olan bir kişiyi ikna etti.

Davutoğlu'nun olay esnasında orada bulunması ve intihar etmek isteyen kişinin AK Parti logolu bir tişört giymesi akıllara "Acaba bu bir PR çalışması mı?" sorusunu getirdi.

15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

FOX Haber Müdürü Kubilay Tümen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu'nun olay yerinden görüntülerini paylaşarak "Yeni partinin PR çalışması mı acaba?" diye sordu.