Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan Atatürk'e hakaret

1 Kasım 1928 tarihinde TBMM'de 1353 sayılı Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabul edilmesiyle genç Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma yolunda attığı en önemli adımlardan olan Harf Devrimi'ne sosyal medya hesabından skandal sözlerle saldıran Kaplan, Atatürk'e 'cellat' yakıştırmasında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda skandal sözler kullanan Kaplan, "#HarfDevrimi toplumun kültürel hafızasını sıfırladı. * Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat etti. * Batılıların fiilen işgal edemediği Türkiye, içerden zihnen ele geçirildi. * Genç kuşaklar celladına âşık edildi, köleleştirildi." dedi.

ATATÜRK: KADINA, ERKEĞE, HAMALA, SANDALCIYA, BÜTÜN YURTTAŞLARA ÖĞRETİNİZ

Atatürk, 1 Kasım 1928'de TBMM'yi açarken yaptığı konuşmada Harf Devrimi'ni, "Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Türk harflerinin kesinlik ve yasallık kazanması, bu memleketin yükselme uğraşında başlı başına bir geçit olacaktır." ifadesiyle tanımlamıştı.

Harf İnkılabı'nın kabul edildiği 1 Kasım 1928 akşamı, Sarayburnu'nda halka seslenen Atatürk, devrimi şu sözlerle anlatmıştı:

"Bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek... Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz... Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun yüzde onu ancak okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse, bundan insan olanların utanması gerek."

HARF DEVRİMİ ÖNCESİ OKURYAZAR ORANI YÜZDE 8.61'Dİ

Harf Devrimi’nden önce yapılan 28 Ekim 1927 tarihli nüfus sayımında, Türkiye'nin okuryazar oranının toplam nüfus içerisinde yalnızca yüzde 8.61 oranında kaldığı tespit edilmişti.

1927 yılında yapılan nüfus sayımına ilişkin yapılan bir çalışmada, Türkiye'nin okuryazar oranı açıkça ortaya konuluyor. TÜİK'in arşivlerinden kolaylıkla ulaşılabilen, “28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül 3, Usuller Kanun ve Talimatnameler Neticelerin Tahlili” isimli çalışmada, Harf Devrimi’nden önce Arap harfleri ile okuma yazma oranının erkeklerde yüzde 12.99, kadınlarda ise yüzde 3.67 olduğu belirtilirken, toplam nüfus içerisindeki okuryazar oranı ise yüzde 8.61 olarak görünüyor.