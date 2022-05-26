Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü

İstanbul Pendik'te fırına giren bir kişi, simidin fiyatının 4 lira olduğunu öğrenince işletme sahibini dövdü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde fırına giden bir müşteri, simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep D. ile tartışmaya başladı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, D.’ye art arda yumruk attı.

Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep D. yere yığıldı.

Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

İHA