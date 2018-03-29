Yerel seçimde de AK Parti - MHP ittifakı olacak mı ?

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Saraybosna Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, bugün de Balkanlar'da Türkiye için önemli ve müstesna bir ülke olan Bosna Hersek'e gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, "zambaklar ülkesi" olarak da bilinen Bosna Hersek'e yönelmenin, "eşsiz güzelliklere ve ortak tarihe yönelmek" anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yıl ortalarında Bosna Hersek'e resmi ziyaret yapılacağını bildiren Yıldırım, dolayısıyla kendi ziyaretinin bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin altyapısını oluşturmak için de faydalı olacağını belirtti.

Yıldırım, iki gün sürecek ziyaret sırasında Zvizdic ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri, Bosna Hersek Parlamento Temsilciler ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelme fırsatı bulacaklarını aktardı.

Ayrıca Bosna Hersek'te iş yapan Türk işadamları ile Bosnalı işadamlarıyla bir araya geleceklerini de belirten Yıldırım, ziyareti kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin öğrencileriyle bir araya geleceklerini, bölgeye ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını anlattı.

Başbakan Yıldırım, Saraybosna Üniversitesinin esasen Türkiye'den yüksek öğretime giden öğrencilerin de ağırlıklı yer aldığını vurguladı.

"BALKANLARIN GELECEĞİ, İSTİKRARI VE HUZURU"

"Ortak tarihi, geçmişi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarı ve huzuru aslında Balkanlar'ın geleceği, istikrarı ve huzuru demektir" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlar'da benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Türkiye olarak da biz Balkanlar'ın huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bütün bölge ülkeleriyle gerekli ikili veya çoklu temaslarımızı sürdürüyoruz."

Yıldırım, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ekonomik konuları, karşılıklı yatırımları ve gittikçe artan ilişkilerin daha nasıl geliştirileceğine dair durumları ele alacaklarını söyledi.

Bosna Hersek ile ilişkilerin geliştirilmesinin sadece Bosna Hersek ile sınırlı olmadığının altını çizen Yıldırım, yapılacak her çalışmanın, Balkanlar'da yaşayan bütün ülkelerin refahına da ayrıca katkı sağlayacağını belirtti.

Yıldırım, ziyaretin hem Balkanlar'ın hem de Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olacağına vurgu yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bosna Hersek'e gidiyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Yapacağımız görüşmelerde ekonomik konuları ele alacağız karşılıklı yatırımları ele alacağız. Bosna Hersek ile ilişkilerimizi geliştirmemizin sadece Türkiye-Bosna Hersek ile sınırlı olmadığını biliyoruz her çalışma Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahına katkı sağlayacaktır.

MGK BİLDİRİSİNDEKİ ''PROJE TERÖR ÖRGÜTÜ'' İFADESİ

Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler bazen arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet eden bugün bu kılıkta yarın başka kılıkta iş gören örgütler.

''PYD PARTİ KURDU'' İDDİASI

Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandıramazlar.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLUR MU?

Yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok."

MGK'dan net mesaj: PKK'lıların çıkmaması halinde...