Yerel seçimler sonrası ilk genel seçim anketi açıklandı

31 Mart'ta yapılan ve CHP'nin birinci parti olarak büyük bir zafere imzasını attığı yerel seçimlerin ardından yapılan ilk "bu pazar seçim olsa..." anketi sonuçları açıklandı.

Türkiye kritik 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken, seçimlere CHP damgasını vurmuştu. CHP yıllar sonra ilk kez bir seçimden büyük bir zaferle çıkarak Türkiye'nin birinci partisi olmuş, iktidar partisi AK Parti büyük oy kaybı yaşamıştı.

Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 ay sonra ASAL Araştırma "bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

20-21 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına 2 bin kişi katıldı. 26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları ise dikkat çekti.

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde AK Parti birinci parti olarak yer alırken; diğer partilerin oy oranları da gündem oldu.

İşte ASAL Araştırma'nın genel seçim anketi sonuçları:

*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra

▪️ AK Parti:%32.2

▪️ CHP:%26.5

▪️ MHP:%9.8

▪️ DEM Parti:%9.1

▪️ İYİ Parti:%5.6

▪️ Yeniden Refah:%4.5

▪️ Zafer Partisi:%4.2

▪️ Türkiye İşçi Partisi:%2.6

▪️ Diğer:%5.5