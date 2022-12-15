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Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu

Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu
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Kahramanmaraş'ta iki ayrı okulda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliğindeki yiyeceklerden yiyen 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’taki ilk olay Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Çiçek Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda bir grup öğrenci aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula 4 ambulans sevk edildi. Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan 14 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci olay ise Andırın ilçesi Çiçekli Mahallesi'ndeki Çiçekli İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Okulda yedikleri gıdadan zehirlendikleri ileri sürülen 16 öğrenci için sağlık ekipleri okula intikal etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenciler Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi Öğrencilerin okullarda düzenlenen ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliklerinde yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin ediliyor. 

Etiketler kahramanmaraş hastane zehirlenme gıda zehirlenmesi
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