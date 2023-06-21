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Yeşil Sol Parti'den yeni asgari ücrete tepki

Yeşil Sol Parti'den yeni asgari ücrete tepki
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Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücret artışının yetersiz olduğunu söyledi.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret civarında maaşla çalışan oranının, Türkiye'de yüzde 50'nin üzerindeyken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 4'ün altında olduğunu ifade etti.

Açlık ve yoksulluk sınırı verilerini paylaşan Kok, "Açlık sınırının hemen yanında açıklanan asgari ücretle insanların nasıl geçinmesi bekleniyor?" diye sordu.

Kok, özellikle gıda enflasyonundaki yükselişin geçinmeyi zorlaştırdığını dile getirerek, "Asgari ücrete yapılan zam oranı çok yetersiz. Asgari ücret, gerçek enflasyon oranında artırılmalı. Sefalet ücreti düzeyinde olan asgari ücretle emekçiler asgari yaşama mahkum edilmeye çalışılıyor" görüşünü savundu.

Etiketler ysp yeşil sol parti asgari ücret
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