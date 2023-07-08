Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatı alev alınırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde meydana geldi. Belediyede garaj amiri olarak görev yapan Hasan H.’nin 2 katlı evinin çatısına yıldırım isabet etti. Çatı alev alırken, evdekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, Çaycuma, Filyos ve Saltukova itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Müdahale anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA