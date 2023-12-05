Yılmaz Büyükerşen yeniden aday oldu

5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yılmaz Büyükerşen, 6. dönem için aday adaylık başvurunu yaptı.

CHP’de aday adaylıkları başvurusu bugün 17:00’da tamamlandı. Sürenin dolmasına saatler kala Yılmaz Büyükerşen CHP Eskişehir İl örgütünde aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Büyükerşen, şehir dışında olduğu için aday adaylık başvurusunu vekalet vererek gerçekleştirdi.

İlk kez 1999 yılında DSP’den aday olarak seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için de aday adayı olmuş oldu.