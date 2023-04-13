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Yılmaz Özdil'den Yeşil Sol Parti'nin 2 gazeteci adayına gönderme

Yılmaz Özdil'den Yeşil Sol Parti'nin 2 gazeteci adayına gönderme
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Kısa bir süre önce Sözcü'den ayrılan gazeteci yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya üzerinden Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayları Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'e göndermede bulundu.

Gazeteci- yazar Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetmez Ama Evet" sürecinin yanlış olduğu bilinmesine rağmen oy verilmesine eleştiri getirerek, Yeşil Sol Parti'nin YAE'ci milletvekili adayları Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'e göndermede bulundu.

Özdil, milletvekili listelerinin yanlış olduğuna gönderme yaparak, "Yetmez ama evetçiler vardı, ibret almak gerekirken, yanlış ama evetçi olundu…" paylaşımında bulundu. 

Etiketler yılmaz özdil yetmez ama evet hasan cemal cengiz çandar yeşil sol parti
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