Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI 28'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın‘da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca’nın paylaştığı videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını aktardı.

İKİ BAKAN KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15’te meydana gelen patlamayla ilgili sabah saat 06.00'da açıklamada bulundu. Bakan Soylu geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamalarımızda bu vardiyada 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Aynı zamanda kritik yerde 49, 45+4 madencimizin çalıştığını söylemiştik ve ardından da burada bütün kurumlarımızın ortak çalışmasıyla gelişmeleri de bu zaman içerisinde sizinle paylaşmıştık. 110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6’sı sağlık bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul’da şehir hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3’ü Bartın Devlet Hastanesi’nde 2’si özel hastanede olmak üzere 5’i Bartın’da tedavi görüyor. 11 kardeşimizin de hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastanelere gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık.” dedi.

YURT GENELİNDEN UZMAN EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan toplam 58 madencimiz. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarmaya çalıştığımız 15 madencimiz. Olayın olduğu ilk saatten itibaren gerek Enerji Bakanlığı’nın tüm ekipleri ülkemizin birçok noktasından gerek buradaki hemen var olan müdahale eden ekipleri anında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı’nın bütün ekipleri UMKE, AFAD ve bütün kurumlarımızın tüm ekipleri buradaydılar. Bütün ekipler arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.” diye konuştu.

VEFAT EDENLERİN İSMİNİ AÇIKLADI

Bakan Soylu patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen ailelere yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bizi bu tip olaylarla bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.”

15 MADENCİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 15 madenciyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerine kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmede maden ocağında, aramalar halen devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var. Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız.” dedi.

‘YANGININ VE KARBONMONOKSİT GAZININ BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR’

Yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

BARTIN’DA MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMADA YARALANAN 6 İŞÇİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Bartın'daki Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulans uçaklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Ambulansa alınan yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralılardan biri Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

BAKAN SOYLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Patlamanın akabinde buranın arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Buraya gelen teknik tüm ekip arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Olayın başından itibaren arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak intikal ettirildi. Çok üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Bir kısmı ise kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. 21 kardeşimiz hastaneye intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağolsun. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE PATLAMANIN NEDENİ GRİZU

Bakan Soylu'dan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, ilk değerlendirmelere göre patlamanın nedeninin grizu olduğunu belirterek, "Bugün saat 16 24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma çalışıyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Başımız sağolsun diyorum. İçeride devam eden yangın yok. Müdahale eden arkadaşlarımız deneyimli" dedi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

"BASINÇTAN DOLAYI TOZ KÜTLESİ OLDU, GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİ ARSLAN: PATLAMA EKSİ 300 KOTTA GERÇEKLEŞTİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olarak "İşletmemizde bir patlama meydana geldi. Henüz patlamamın nedeniyle ilgili net bir bilgi yok. Araştırmalarımız devam ediyor. Patlama eksi 300 kotta gerçekleşti. Biz TTK işletmesinin arama- kurtarma ekipleri ve bütün ambulanslarımızla, AFAD ekiplerimizle tamamen seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 12 yaralımızı kurtardık, çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

PATLAMADAN SONRA MADENE GİREN İŞÇİ ANLATTI

Gece saatlerinde bölgedeki son durumu aktaran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Umutlu bazen karamsar bir hava var" ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca patlamadan sonra madene giren Tahlisiye Sorumlusu Emrah Açıkgöz ile konuştu. Açıkgöz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olayın olduğu yere vardığımızda kapalı devre cihazlarımızı kuşanmamız gerekti. Çalıştığımız bölgede yangın yoktu. Karbonmonoksit vardı yoğun bir şekilde. İlk şehidimizi aldık, geri döndük. 4 saate yakın aşağıda kaldım. İlk cenazemizi eksi 350 kot bölgesinden aldık. İkinci şehidimizi de aldık. Ana yollardan gelip giderken yaralı arkadaşlarımızı gördüm. Aşağıda olmayan bilemez. Orada yaşam odası falan düşünemezsiniz. Zamanla yarışıyorsunuz. İnşallah bir daha yaşanmasın. Çok zor."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN’A GİDECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR

Adalet Bakanı Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" dedi.