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  3. 12 Aralık 2018 16:52

Yiyecek arayan ayıla karayoluna indi

Van'da yiyecek bulamayan anne ayı ve 3 yavrusu karayoluna indi.

Yiyecek arayan ayıla karayoluna indi
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Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinden karayoluna kadar inen ve yiyecek arayan anne ayı ile beraberindeki 3 yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Van Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki karayolunun 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi'ne kadar inen anne ayı ve 3 yavrusu, yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Karla kaplı bölgede yiyecek aradıkları anlaşılan ayılar, bir süre karayolunun kenarında koştuktan sonra Tendürek Dağı’nın eteklerine doğru giderek gözden kayboldu. 
Yaz mevsiminde genellikle çöplük alanlarda beslenen ayılar için kış mevsiminde sürücüler tarafından da yol kenarına yiyecekler bırakılıyor. 

 
 

 

 

İHA

ayı , yiyecek , van , karayolu
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