YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aygün, YKS sonuçlarının haftaya açıklanacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aygün, YKS sonuçlarının haftaya açıklanacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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