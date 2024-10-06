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YÖK açıkladı: Üniversite sistemi değişecek mi?

YÖK açıkladı: Üniversite sistemi değişecek mi?
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Üniversite sisteminin değişeceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurumu'ndan açıklama geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversite sistemi değişiyor" haberine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "Üniversite sistemi değişiyor" haberinin yayımlandığı belirtildi.

Çıkan haberin gerçeği yansıtmadığı, Kurul tarafından yürütülen ‘markalaşma’ çalışmasının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanlığında Kurul'un yaptığı sunumda yükseköğretim hayatının üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülen ihtisaslaşma programını uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon başlıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ve üyeler tarafından gelecek 30 yılda dünyada ve Türkiye'de yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulunun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantının ilerleyen günlerde de devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde haberde bahsi geçen konular yer almamıştır. Yükseköğretim Kurulunu yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU? 

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberinde, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması noktasında mutabakat sağlandığı öne sürülmüş; seçilen üniversitelerin kararlaştırılan dallarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı düzenleneceği belirtilmişti.

Bahsi geçen önerin hayata geçmesi halinde örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olamayacağı iddia edilmişti.

AA

Etiketler yök Yükseköğretim Kurulu üniversite sistemi
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