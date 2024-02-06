  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YRP: Depre bölgesine yapılan yardımlar yeterli değil

YRP: Depre bölgesine yapılan yardımlar yeterli değil

YRP: Depre bölgesine yapılan yardımlar yeterli değil
Güncelleme:

eniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Devlet deprem bölgesinde yaraları sarmaya kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar yapılması gerekenler yanında henüz yeterli değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den ayrılan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yaptı.

6 Şubat depremlerinin birinci yılına ilişkin konuşan Kılıç, "Acımız büyük ve taze. Yürekler 1 yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yeri. Devlet deprem bölgesinde yaraları sarmaya kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar yapılması gerekenler yanında henüz yeterli değil. Vatandaşlarımızın hayatın normale döndürülmesi yönünde talepleri var" dedi.

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin de açıklamada bulunan Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye'yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" diye konuştu.

Etiketler yrp yeniden refah parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir önceki İBB seçimlerin doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı Bir önceki İBB seçimlerin doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı Ağzından çıkan bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı Ağzından çıkan bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı Alman Deutsche Bank, Dolar/TL tahminini açıkladı Alman Deutsche Bank, Dolar/TL tahminini açıkladı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Asrın felaketi sonrasında 11 ilimizdeki nüfus değişimi ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasında 11 ilimizdeki nüfus değişimi ortaya çıktı Hatay'da protesto edilen Bakan Koca'dan ilk açıklama Hatay'da protesto edilen Bakan Koca'dan ilk açıklama Miss Japon seçilen Ukraynalı güzel geri adım attı Miss Japon seçilen Ukraynalı güzel geri adım attı Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da adliye önünde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu