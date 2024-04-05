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YSK 4 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti

YSK 4 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay, Samsun ve Antalya'daki 4 ilçede oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kahramanmaraş depremlerinin en büyük yıkımı yarattığı kentlerden Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzde 47 oy oranını aşmıştı.

Resmi sonuçlara göre, TİP adayı Emrah Karaçay 30 bin 377 oy sayısına ulaşmıştı. Karaçay'ı yüzde 42,07'la CHP adayı Süleyman Bedir Abacı takip etmişti.

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde AK Parti'nin adayı Hamit Kılıç 33 bin 163 oyla sandıktan birinci çıktı. İYİ Parti'nin adayı Hamdi Yıldız 19 bin 617, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şükrü Neiş 19 bin 504 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay, Samsun ve Antalya'daki 4 ilçede oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ise seçim yarışı kafa kafaya geçti. CHP'nin adayı Menderes Dal 20 bin 605 oy alırken, AK Parti'nin adayı Bekir Kıvrım 20 bin 508 oy almıştı. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay, Samsun ve Antalya'daki 4 ilçede oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde de CHP adayı İlkay Akca 3 bin 758 oy, AK Parti'nin adayı İbrahim Özkan 3 bin 740 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay, Samsun ve Antalya'daki 4 ilçede oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Etiketler CHP YSK oy sayımı seçim tekrarı
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