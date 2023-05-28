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YSK Başkanı: ''Oyların %54,60'ı sayıldı''

YSK Başkanı: ''Oyların %54,60'ı sayıldı''
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YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada, "An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 76,41, yurt dışında yüzde 42,01 toplan açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir. Şu anda bizde yüzde 75,42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,41 Sayın Kılıçdaroğlu 46,59 oy oranına sahiptir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını duyurdu.

Yener, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 76,41, yurt dışında yüzde 42,01 toplan açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir. Şu anda bizde yüzde 75,42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,41 Sayın Kılıçdaroğlu 46,59 oy oranına sahiptir".

Etiketler ysk ahmet yener ysk başkanı sayılan oylar
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