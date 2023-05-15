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YSK Başkanı Yener'den veri girişleri için yeni açıklama

YSK Başkanı Yener'den veri girişleri için yeni açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK sistemine girilen oy oranları hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, "Veri girişinde problem yok" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şu şekilde:

"Yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89,97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30,8'dir. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87,13'tür. Yurt dışı oylarının geç sayıldığına ilişkin hususa da değinmek istiyorum. 2018 verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı, 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8; 2023'te 24 olması göz önüne alındığında bu gecikme normaldir."

Etiketler ysk ysk başkanı ahmet yener seçim
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