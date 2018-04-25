Advertisement Advertisement
24 Haziran'da düğünü olanlar ne yapacak ?
24 Haziran'da düğünü olanlar ne yapacak ?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! O cezalar iptal edilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! O cezalar iptal edilecek
Kritik faiz kararından önce piyasada günün ilk rakamları !
Kritik faiz kararından önce piyasada günün ilk rakamları !
Erken seçimde olan yine memur ve emekliye oldu !
Erken seçimde olan yine memur ve emekliye oldu !
Tam 1,16 milyon aracını geri çağırdı ! Yanma riski var !
Tam 1,16 milyon aracını geri çağırdı ! Yanma riski var !
TSK açıkladı ! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha
TSK açıkladı ! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha
Türkiye'den Trump'a tepki: Reddediyoruz !
Türkiye'den Trump'a tepki: Reddediyoruz !
Gökçek'in hayali olan dev projeye talipli çıktı !
Gökçek'in hayali olan dev projeye talipli çıktı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Nisan 2018 10:18

YSK Başkanı'ndan seçim takvimi için flaş açıklama

YSK Başkanı Güven, Meclis'te kabul edilen uyum yasasının ardından açıklama yaptı.

YSK Başkanı'ndan seçim takvimi için flaş açıklama
A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin seçim takvimini, uyum yasaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra çıkaracaklarını belirterek, "Uyum yasasını takvime yedireceğiz. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.

Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla Anayasa Mahkemesine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takviminin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya Başkan Güven, "Seçim takvimini uyum yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Görmeden bir şey diyemem." yanıtını verdi.

seçim takvimi , sadi güven , ysk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM