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YSK Başkanı'ndan ''siyasi yasak'' için yeni açıklama

YSK Başkanı'ndan ''siyasi yasak'' için yeni açıklama
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YSK Başkanı Muharrem Akkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ve olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözlerine ilişkin "Ben genel prensipleri hatırlattım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi ile ilgili "Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" sözlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım" dedi.

Akkaya, "Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Habertürk yazarı Kübra Par'ın "cezanın kesinleşmesinin İmamoğlu'nun adaylığını ya da seçilirse cumhurbaşkanlığını etkileyip etkilemeyeceğini" sorması üzerine şunları söylemişti: "Yaşanacak süreçlere bağlı Kübra Hanım. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muharrem Akkaya'nın açıklamasına tepki göstermiş ve şunları ifade etmişti:

"YSK Başkanı neden böyle bir açıklama yapmaya gerek duydu? Düğün değil, bayram değil. Hukuki süreç devam ediyor. Burada yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevini bıraksın, gelsin siyaset yapsın ama görüyoruz ki artık talimatla hareket edenler, maalesef yargıyı siyasallaştıranlar, hukuki değil, siyasi kararlar verenler artık huzuru bozmasınlar. Bu ülkede adalete olan güveni zedelemesinler."

 

Etiketler ysk başkanı Muharrem Akkaya İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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