  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YSK'dan sandık gözlemciliği için kritik karar

YSK'dan sandık gözlemciliği için kritik karar

YSK'dan sandık gözlemciliği için kritik karar
Güncelleme:

YSK, baro başkan ve üyelerinin, sandık alanlarında "gözlemci" olarak görev yapamayacaklarına ancak bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünü izleyebileceklerine ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde itiraz haklarını kullanabileceklerine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Batman ve Mardin Baro Başkanlıklarınca yapılan başvuru üzerine, baro başkan ve üyelerinin, sandık alanlarında "gözlemci" olarak görev yapamayacaklarına ancak bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünü izleyebileceklerine ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde itiraz haklarını kullanabileceklerine karar verdi.

Mardin ve Batman Baro Başkanlıkları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'lerinde, baro başkan ve üyelerinin, oy kullanılacak okul ve sandık çevrelerinde "gözlemci" olarak yer alması talebiyle YSK'ya başvurdu.

İki ayrı başvuruyu ele alan Kurul'un kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'da, kimlerin gözlemci olacağının belirlendiği, bunlar arasında siyasi partiler dışında sivil toplum örgütlerine yer verilmediği vurgulandı.

Kurul'un oy birliğiyle aldığı kararda, bu nedenle Batman ve Mardin Baroları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, seçimde "gözlemci" olarak görev yapamayacakları belirtildi.

Kararda, ancak bu kişilerin, bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünü izleyebilecekleri ve 298 sayılı Kanun'un 110. ve 112. maddeleri çerçevesinde itiraz haklarını kullanabilecekleri kaydedildi.

Etiketler Yüksek Seçim Kurulu ysk baro sandık gözlemci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka altın tahminini değiştirdi
Seçime 1 kala son anket... ''İlk turda biter'' çıktı!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...
İzmir'deki lüks sitedeki yangının nedeni belli oldu
Seçim öncesi dikkat çeken analiz: ''Piyasalar muhalefeti fiyatlıyor''
Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''Yüzde 50+1 oy değişmeli''
Erdoğan 18 kanalın ortak yayınında konuşurken, Kılıçdaroğlu söz verdi
Seçim öncesi piyasalar karıştı! Dolar mı, altın mı, borsa mı?
Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz