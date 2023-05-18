YSK'dan seçmen kağıdı kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikinci tur seçimleri için seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için tüm seçmenlere tekrar seçmen bilgi kağıdı dağıtılmasına karar verildi.
14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.
AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.
Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.
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