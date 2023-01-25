YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Yargıtay Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamanın sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı. Danıştay'daki seçimler ilk günde tamamlanırken, Ali Çopur ve İsmail Kalender Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay'da ilk aşamada 16 üye adaylığını açıklamış, 11. Tura gelinirken 6 aday yarışa devam ediyordu. İlk olarak 11. Turda Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilirken, ikinci isim ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır oldu.

YENİ ÜYELER YEMİN ETTİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Yeni üyeler seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek. Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.

TALİP BAKIR KİMDİR?

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Onuncu Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bakır, 2017 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmişti.

30 Mart 1973 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğan Bakır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yozgat hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Bakır; sırasıyla Çanakkale/Ayvacık, Sivas/Gemerek ve Samsun/Bafra Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Ganal Müdürlüğü tetkik hâkimliğine atandı. Daha sonra Kanunlar Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı görevleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Bakır, 6 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Bakır, Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyordu.