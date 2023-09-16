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Yüksek Hakem Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Hakem Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yüksek Hakem Kurulu'na atama kararları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

Etiketler Yüksek Hakem Kurulu atama resmi gazete
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