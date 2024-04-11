Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik toplantı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim mesaisi devam ediyor. Kurul bugün saat 14.00’te toplanarak dün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvuruları ele almaya başladı.

Toplantıda bu başvurulara ilişkin kararlar alınacak. YSK’nın alacağı kararlar, kesin karar olacak. Bugünkü toplantıda YSK’nın önünde 40 dosya bulunuyor.

Bu dosyalar içinde İYİ Parti’nin Ordu’da yaptığı itirazın yanı sıra kritik pek çok seçim noktasında yapılan itirazlar bulunuyor.

İtirazlar arasında il, ilçe ve belde belediyeleriyle birlikte, belediye encümen üyelikleri için yapılan itirazlar da yer alıyor.

AHMET YENER: 4 PARTİNİN 6 İTİRAZI KABUL EDİLDİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ancak 2019’daki itiraz süreci ile 2024’teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Yener, “Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019’da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor.” diye konuştu.

Siyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları söyledi:

“Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti’nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP’nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP’nin 1 yerde, DEM Parti’nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00’te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek.”

Yener, seçimlerle ilgili olağanüstü itiraz koşullarının yasada yer aldığına işaret ederek, “Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor.” ifadelerini kullandı.

4 YERDE SEÇİM YENİLENECEK

Yener, yapılan itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi, Edirne’de bir belde ve Sivas’taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirterek, seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini ifade etti.