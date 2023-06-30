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Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışan bir ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan iki teröristin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler sınır terör terörist
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