Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan göçmenler yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol