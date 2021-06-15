Yurt dışına çıktığı iddia edilen Alaattin Çakıcı cephesinden yanıt

Alaattin Çakıcı’nın Türkiye’deki durum ‘normalleşene’ kadar yurt dışına çıktığı iddiasına yalanlama geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisinin de parçası olduğu mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkındaki iddiaları ülkenin gündemini oluşturmaya devam ederken MHP lideri Bahçeli’nin “dava arkadaşım” dediği çeteci Alaattin Çakıcı ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıkmış, Peker’in iddiaları karşısında bir süredir “sessiz” kaldığı görülen Çakıcı’nın “piyasadan çekilmesi” yönünde aldığı mesaj sonrası, durum normalleşene kadar yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.

T24‘ten Tolga Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin “Resmi kayıtlara göre; Türkiye’nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs’ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs’ın Türkiye’nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazmıştı.

ÇAKICI CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Yurtdışına çıktığı öne sürülen Alaattin Çakıcı cephesinden iddialara yanıt geldi.

‘Bafralı Delidemir’ lakaplı bir kişi tarafından yayınlanan mesaj, Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan tarafından paylaşıldı.

Mesajda, “Birileri yurtdışına gitmiş, birisine yavru Vatan’dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok. Gidenler zaten gitmiş” ifadeleri kullanıldı.