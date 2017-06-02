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  3. 02 Haziran 2017 22:13

Yürüyen merdivenlere dikkat !

Edirne'de bir alışveriş merkezinde 5 yaşındaki çocuk yürüyen merdivende elini kaptırdı.

Yürüyen merdivenlere dikkat !
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki mağazada yürüyen merdivene elini kaptıran 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi.

Kevser ve Halit Özcan çifti, çocukları Mete Özcan ile alışveriş yapmak üzere giyim mağazasına geldi. Küçük Mete, ailesiyle birlikte üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindiği sırada sağ elini kolçak kısmına kaptırdı.

Eli sıkışan çocuğu kurtarmak için Keşan Belediyesi kaza kırım ve sağlık ekibi çağrıldı.

Minik Mete'nin eli, ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Mete Özcan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından babasının kucağında ambulansla alınarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metenin sağlık durumunun iyi olduğu bildiridi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA

yürüyen merdiven , mağaza , edirne