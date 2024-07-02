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Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti

Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti
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Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 295 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti.

Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan’ın yerine Aydın’ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 295 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti.

Son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan’ın yerine ise Aydın’ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

 

Etiketler Resmi Gazete kaymakam vali yardımcısı görev yeri değişikliği
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