Zam yağmuru sürüyor! Önce ekmek, şimdi de...

İzmir'de ekmek fiyatları son zamla birlikte 5 TL'ye yükseltilmişti. Ekmeğin ardından İzmir ile özdeşleşen iki lezzet, gevrek ve boyoza da zam geldi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyonda değerlendirilen zam talebi kabul edildi.

DHA’nın haberine göre, resmi yazışmaların tamamlanması sonrası 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu. Gevrekteki yeni fiyat, pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 lira oldu. Kumru ise 15 liradan satılacak.

Artan maliyetler nedeniyle zam kararının kaçınılmaz olduğunu belirten İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Gevrek; zengin, fakir, işçi, memur, öğrenci her zümrenin ulaşabileceği, doyurucu ve ilimizde severek tüketilen bir gıda. Bir yandan maliyetler karşısında ezilen esnafımızı düşünürken, bir yandan da alım gücü düşen vatandaşımızı göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Bu aşamada, zam kararı alırken ciddi anlamda zorlanıyoruz. Ancak artan maliyetler, faturalar, işçilik ücretleri göz önüne alındığında zam kaçınılmaz bir durum oluyor. Enerji maliyetleri başta olmak üzere ham madde zamları, işçilik ücreti, vergi, SGK derken esnafa kar kalmıyor. Esnaf kazancını maalesef faturalara yatırıyor. Elektrik ve doğal gaz faturaları boynumuzu büküyor. Sonuç olarak alınan zam ne esnafı ne de tüketiciyi mutlu ediyor" diye konuştu.

İzmir’de ekmeğe zam geliyor

İzmir'de ekmek fiyatları zamlandı. Ekmek 1 Aralık'tan itibaren 5 liradan satılacak. 210 gram ekmeğin 4 liraya satıldığı İzmir'de 1 Aralık'tan itibaren ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkacak.

Bu gramaj ve fiyat, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği komisyonu tarafından da onaylandı.

Yetkililer, alınan bu kararın yazıyla Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği ve bakanlığın onayından sonra resmiyet kazanacağını ifade etti.