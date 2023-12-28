Zamlı kimlik, pasaport, ehliyet ücretleri belli oldu

2024 yılı itibarıyla noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. Tebliğe göre, kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri bedeli ise 790 liraya yükseldi. Zamsız ehliyet, kimlik ve pasaport için son gün geldiGüncel