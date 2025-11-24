Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Üç ilde çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

  1. Anasayfa
  3. Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanından gıda zehirlenmesi haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 23 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'da bir lisede Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, evden getirilen yemeklerden yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Serdivan'da Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir vakfın yurdunda kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu iddia edilen yemek ile yurtta yedikleri sütlü tatlının ardından mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine toplam 23 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan 21'i öğrenci taburcu edildi. Durumu iyi olan 2 öğrencinin ise kontrol amaçlı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenme şüphesine ilişkin yemeklerden numunelerin alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemesinin ardından belli olacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA 5 LİSE ÖĞRENCİSİ ZEHİRLENDİ

Bir gıda zehirlenmesi haberi de Tekirdağ'dan geldi. Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, evden getirilen yemeklerden yiyen 5 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 9'uncu sınıfta, yemek etkinliği düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlanan börek, tatlı, salata ve makarnanın da aralarında bulunduğu yemekler, yine öğrenciler tarafından yendi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladığı öne sürüldü. Durumun öğretmenlere bildirilmesi üzerine okul yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 5 öğrenciyi ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet hastanelerine götürdü. Öğrenciler, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'DA ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN 20 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Olay, Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden numune alındığı ve konuya ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi. 

İHA/DHA

