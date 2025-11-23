  1. Anasayfa
  3. Zincir marketten almışlar! Evde tost yapıp yiyen anne ile oğlu hastanelik oldu

Zincir marketten almışlar! Evde tost yapıp yiyen anne ile oğlu hastanelik oldu

Güncelleme:

Diyarbakır'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. (28) zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. (12) ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu. 

DHA

