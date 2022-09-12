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Zincir marketteki 'son kullanma tarihi silinen sütler böyle ifşa oldu

Zincir marketteki 'son kullanma tarihi silinen sütler böyle ifşa oldu

Sosyal medyada bir kişi yayınladığı videoda Türkiye genelinde mağazaları bulunan dev market zincirinde "son kullanma tarihi" rezaletini gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde hizmet veren zincir marketin bir şubesinden yapan bir kişi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

‘Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu’ isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda market raflarında yer alan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiğini gösterdi. Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin ise tarihlerinin ise üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüksek oranlı bir indirimle satıldığı görüldü.

Etiketler Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu zincir market süt fiyat hile son kullanma tarihi
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