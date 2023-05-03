Zindaşti’yi tahliye eden hakim ihraç edildi

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti hakkında tahliye kararı veren HSK kararıyla meslekten ihraç edildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti beş adamıyla, 'adam öldürmek', 'cinayete azmettirmek' ve 'FETÖ üyeliği' suçlarından tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö.'ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti.

Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp sırra kadem bastı.

İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hakimlere baskı yapmıştı. Tahliye kararını veren hakim C.Ö. görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hakimliği’ne oradan da Erzurum’a gönderildi. Daha sonra açığa alındı. HSK soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.

Hakim C.Ö. hakkında görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçundan iddianame hazırlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15’te verildiğine işaret edildi.

Hakim C.Ö.’ın tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi ile konuştuğu, Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı.

İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtilen C.Ö.’a tahliye kararı karşılığında Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. İddialarla ilgili Burhan Kuzu hakkında 'nüfuz ticareti' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kuzu, 1 Kasım 2020’de hakim karşısına çıkamadan korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

C.Ö.’ın açığa alınmasının üzerinden 3 yıl geçti. C.Ö. hakkındaki nihai karar dün verildi. HSK 2. Dairesi C.Ö.’ın meslekten ihracına karar verdi.

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