Zonguldak'ta yangın sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 27 yaşındaki bir genç, evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta feci bir olay meydana geldi. Bir şahıs, evinde çıkan yangında, öldü.

Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak’ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay’ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Faruk Dombay’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Dombay bugün Karadon Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.