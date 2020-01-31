Cinsel ilişki için evin yatak odası doğru tercih değil

Cinsel birliktelik söz konusu olduğunda, haz dolu anlar için çoğu çift yatak odasını tercih ediyor.

Ancak konu hakkında uzman bir doktor, çiftlerin evin farklı noktalarında birlikte olarak ilişkilerini renklendirebileceklerini söylüyor.

Söz konusu doktor menopoz ve libido uzmanı Shahzadi Harper, seks yapmak için en iyi yerin ise mutfak olduğunu iddia ediyor!

Üstelik her ne kadar hijyenik bir ortam gibi görünmese de, mutfağın yatak odasında yaşanılan cinsel hazzı iki katına çıkararak ilişki üzerinde büyük fayda sağladığı dile getiriliyor.

Görünüşe göre mutfak kalori yakma konusunda çok daha iyi.

Dr. Shahzadi Harper, konu hakkında şunları belirtiyor: "Mutfak, seks yapmak için en ideal yerdir ve mutfak masası ya da tezgah, hazzı artıracak unsurların başında bulunur. Ayrıca bir kadın için söz konusu kalori yakmak olduğunda, en etkileyici pozisyonlardan biri kesinlikle yemek sandalyesinde yaşanılan cinsel birlikteliktir. Bir kadın olarak, partnerinizin hem üzerinde hem de aynı anda karşısında oturduğunuz için bu pozisyonda çok daha fazla kalori yakarsınız."

Yıllar boyunca seksin kaç kalori yaktığına dair pek çok araştırma yapıldı, bazıları 30 dakikalık güçlü bir seansın 150 kalori kadar yakabileceğini söyledi.

Yine de, cinselliğin koşudan daha iyi bir egzersiz türü olabileceğine inananlar yanılıyor.

Montreal Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı çalışmada, koşarken ve sevişirken yakılan kaloriler karşılaştırıldı ve koşmanın her daim daha etkili bir yağ yakıcı olduğu sonucuna varıldı.

Kadınlar koşu sırasında 30 dakika boyunca ortalama 213 kalori yakarken, erkekler ise tam 276 kalori yaktı.

Bununla birlikte, 30 dakika boyunca seks yapan erkekler 101 kalori yakarken kadınlarda bu sayı 69’da kaldı; yani hem kadınlar hem de erkekler dakikada ortalama 3,6 kalori yaktı. Bazı seks pozisyonları kimisine göre daha iyidir ve zaman zaman pozisyonları değiştirmek vücuttaki farklı kas gruplarını tonlamak, uzuvları zayıf ve esnek tutmak için harika ve son derece eğlenceli bir yoldur.

Seks sırasında yakılan kalori sayısı elbette bir seanstan diğerine büyük ölçüde değişir, bu nedenle ne kadar terli ve nefessiz kalırsanız o kadar fazla kalori yakarsınız.





