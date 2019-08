Global Wellness Day'e kraliyet desteği

Türkiye’de doğup dünyaya yayılan ve her yıl Haziran ayının 2. Cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day, Prens Harry ve Düşes Meghan’ın resmi Instagram hesabı @sussexroyal üzerinden destek aldı.

Prens Harry ve Düşes Meghan, @sussexroyal hesabı üzerinden destekleyecekleri ilham veren kişi ve organizasyonlar aradıklarına dair bir duyuru paylaşmıştı.

Bugün ise öne çıkan 15 organizasyonu paylaşarak duyuruda bulundular. Bunlardan dikkat çekeni ise Global Wellness Day oldu.

GWD’nin Yaratıcısı Belgin Aksoy, kraliyet desteği hakkında:

“Global Wellness Day Ailesi olarak gece gündüz, yılmadan, tüm kalbimizle hepimizin ortak hayali olan daha iyi bir yaşam için gerçekleştirdiğimiz dünya çapındaki çalışmanın, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı.

Prens Harry ve Düşes Meghan’ın güçlerini emek veren kişi ve organizasyonları ön plana çıkarmak için kullanmalarını, GWD Ailesi olarak takdir ediyor, sesimize ses olan herkese çok teşekkür ediyoruz. “ dedi.

Şimdiye dek onlarca ülkenin resmi desteğini de alan Global Wellness Day, 7 kıtada ve 150 ülkede, 5binden fazla noktada kutlanıyor.

Oprah Winfrey’den Mehmet Oz’e dünyaca ünlü Hollywood oyuncuları, ünlü yazarlar, sporcular, müzisyenler, doktorlar, iş adamları GWD’ye destek veriyor.

Yaratıcısı bir Türk olan Global Wellness Day, @sussexroyal paylaşımı ile birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi’nin desteğini alarak, ülkemize gurur kaynağı oldu.

@sussexroyal hesabından takip edilen 15 kuruluş aşağıdaki gibi:

1. Rafiki Mwema – Kenya

2. Beyond Blue – Australia

3. Art Of Hope – Syrian refugees

4. Lion guardians – Africa

5. Love The Oceans – Mozambique

6. Global Wellness Day – Turkey HQ

7. Earth Day Network – US HQ

8. Tiny Tickers – UK

9. Plan UK – UK

10. Pawsitive – US

11. Children Intl – US HQ with outreach

12. Free Wheelchair Mission – US HQ with outreach

13. Beescause – Canada HQ

14. Waves For Change – South Africa

15. Blink Now – Nepal

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!"

Global Wellness Day’in daha iyi bir yaşam için önerdiği “7 Adımlık Manifesto”su var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, bu yedi basit adımı atmayı amaçlıyor.

Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek.

1. Bir saat yürüyüş yapın

2. Daha fazla su için.

3. Plastik şişe kullanmayın.

4. Doğal gıdalarla beslenin.

5. İyilik yapın.

6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin.

7. Saat 22:00’de uyuyun.