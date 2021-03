Karaca’dan Kadınların Gücünü Her An Hatırlatacak Ürünler

Karaca, kadınların gücünden ve zarafetinden ilham alarak, Dünya Kadınlar Günü’ne özel ürünler tasarladı. Hayatın her alanında iddiasını kanıtlayan kadınlara atıfta bulunan sözlerin yer aldığı kupa ve çay setleri, Karaca mağazalarında ve www.karaca.com’da tüketicilerle buluşuyor.

Karaca, günümüzde pek çok başarılı işe imza atan, her güçlüğün üstesinden gelen; anne, eş, sevgili, arkadaş, yönetici ya da ekip arkadaşı olarak hayatın her alanında yer alan kadınlarımıza, özel hazırladığı tasarımlarla sesleniyor. Üzerinde "Stronger Together (Beraber Daha Güçlüyüz)", "We Can Change The World (Dünyayı Değiştirebiliriz)", "The Future is Female (Gelecek Kadındır)" gibi sloganların yer aldığı kupalar ve çay setleri tasarlayan Karaca, kadınların sahip olduğu gücü ürünlerine taşıyor. Tekli kupaların yanı sıra pembe, mavi, lila ve yeşilin pastel tonlarının kullanıldığı 6'lı çay seti, kadınların dokundukları her şeyi nasıl güzelleştireceklerini anlatıyor. Karaca’nın bu özel ürünleri, günlük kullanım için tercih edilebileceği gibi, çevresindeki kadınlara güzel bir jest yapmak isteyenler için de şık bir hediye alternatifi oluşturuyor.

Tasarımlarına; sanatı, tarihi, doğayı ve farklı kültürleri yansıtan Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne anlam katmak isteyen herkesi mağazalarına ve www.karaca.com adresine bekliyor.