Normalleşme döneminde kadın cinayetinde patlama!

Hükümetin karantina döneminden sonra hızlıca devreye soktuğu “normalleşme” sürecine girilen haziran ayının ilk 16 gününde 17 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin 2020 yılının en yüksek sayısı olduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Dr. Gülsüm Kav, karantina dönemi ve normalleşme döneminin erkek şiddetine yansımasını anlattı. Kav, salgın sürecinde de kadınlara yönelik eşitsizliklerin daha hunharca hale geldiğini belirtti.

‘ŞİDDET DAHA HUNHARCA HALE GELDİ, DÖNEMİN ACISI KADINLARDAN ÇIKTI’

“Pandemi, ekonomik kriz ya da deprem gibi olaylar mevcut eşitsizlikleri ortaya koyan dönemler oluşturuyor. Bu tip dönemlerde şiddetin nitelik değiştirdiğini ve daha hunharca bir hale geldiğini görüyoruz” diyen Kav, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’de olağanüstü döneme girmeden önce de kadına yönelik şiddet oranları normal değildi. Olağanüstü halin ekonomik ve sosyal etkileri eklendiğinde bu dönemin acısının kadınlardan çıktığını görüyoruz. Acil telefon hattımıza nisan ayında gelen telefon sayısı çok düşüktü. Ancak mayıs ayında bu sayı yüzde 70 oranında arttı.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE TABLO DAHA DA KÖTÜLEŞTİ’

“Şiddetin azalmasını sağlayacak tedbirleri almak zor değil. Şiddete karşı açıklamalar yapmak, kadınların başvurabileceği yerleri sıklıkla hatırlatmak, yasaları uygulamak, görevini yapmayan yetkililere yaptırım uygulamak... Bu şekilde akan suyu tersine çevirebiliriz. Örneğin 2020 başında İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı genelgeyle şiddet azalmaya başlamıştı. Ancak pandemi döneminde maalesef daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.”