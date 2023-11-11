13 Kasım haftası burç yorumları

Yeniay zamanlarında; yeni planlar, yenilik düşünceleri, yeni hevesler ve yeni başlangıçlar yapma isteği belirgin olarak ortaya çıkar. Bunlar çoğunlukla, doğum haritanızdaki Akrep burcunun durduğu evin konularında; duygusal, sezgisel ve cinsel dürtüleri harekete geçirecek. Kendinizi yenileşmeye, yeni adımlar atmaya, risk almaya ve yeni girişimler yapmaya hazır hissedebilirsiniz. Özellikle sabit burçların (Akrep, Kova, Boğa, Aslan) 15 ile 25 dereceleri arasında doğanlar daha çok etkilenebilir.

Başlangıçta; Balık evi ile Akrep evinin konuları arasında, birbirini destekleyen barışçı, soyut kavramlar, duygular, sezgiler ya da sanatsal yaratıcılık size huzur verebilir. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Gizemli, riskli, tehlikeli, yer altı konulara, suça yönelmeye ve soyut kavramlara çok güvenmeyin. Çünkü ileri harekete geçen Satürn, bu hafta ve gelecek hafta boyunca; sizi pembe düşlerden uyandırıp, acı gerçeklerle yüzleştirmek için hazırda bekliyor. Ayrıca Uranüs; atacağınız adımlar için düşünmeden ve hızlı hareket etmeyin, yoksa beklenmedik bir kaza ya da yaralanma olabilir diyor. Bunların dışında, duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar için uygun zaman olduğunu söyleyebilirim.

Şunu da hiçbir zaman unutmamalısınız..! Göksel yerleşimler bizim yerimize karar vermezler. Etkilenmenin düzeyini belirleyen şeyler; sizin hak ettikleriniz, karmanızdan gelenler, verdiğiniz kararlar ve yapacağınız seçimlerdir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın ağırlıklı konuları; miras, vergi, sigorta, ortaklı para, eşinize ya da başkalarına ait para, gizemli ve ölüm ötesi konular, yükselen sezgiler ve cinselliktir. Bu konularda yeni planlar, adımlar ve girişimler yapmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta; sanatçı yaratıcılık, soyut kavramlar, gizli yetenekler, cinsel dürtüler ya da gizli yakınlaşmalar ana konularla birlikte çalışacak. Ancak devamında ve 2 hafta boyunca, bu ana konularda gerçeğin iplerini elinizden bırakmamalısınız. Aksi durumda, Satürn sizi acı gerçeklerle karşılaştırır. Ayrıca, para konusunda diğer kişilerle anlaşmazlık ya da çekişme olabilir. Şaşırtıcı ve farklı düşüncelerle karşılaştığınızda, uyumlu olmakta yarar vardır. Meslekten biri ya da yönetici olan bir kişiyle, yeni bir duygusal ya da cinsel yakınlaşma gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta sizin için ağırlıklı konular; eş, sevgili, ortak gibi kendinize en yakın bulduğunuz kişi hakkındadır. Bununla ilgili olarak, bir yenileşmeye gitmek isteyebilirsiniz. Belki de yeni adımlar atmak için bir planlama yapabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, sosyal arkadaşlık gruplarından tanıdığınız kişiler, bu ana konularda sizin yaratıcı ve barışçı duygularınızı harekete geçirecek. Ancak bu konularda, duygu ve sezgilerinizle adım atmak istediğiniz için gerçeklerden uzaklaşma tehlikesi vardır. Eğer sisli ve pembe düş dünyasında kendinizi kaybederseniz, Satürn sizi sert biçimde uyarabilir. Ayrıca, ana konularınızla ilgili olarak, beklenmedik, şaşırtıcı ve hızlı kararlar vermekten kaçının. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili yeni bir duygusal ya da cinsel bir yakınlaşma, günlük yaşamınızda sizi mutlu edecek gibi görünüyor.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın ağırlıklı konuları; görev ve sorumluluklarınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, sağlık, iş arkadaşları, iş ortamı, günlük sıradan yaptığınız işlerdir. Bu konularla ilgili olarak yeni bir başlangıç yapmak ya da yeni bir adım atmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, meslek, kariyer, toplum gözündeki konumunuz ya da yöneticilerle olan ilişkiler, haftanın ağırlıklı konularında size destek verecek ve mutlu hissedeceksiniz. Ancak bu konularda gerçeklerden uzaklaşmadan, kontrollü ve ölçülü olmalısınız. Eğer düş dünyasında kaybolursanız, Satürn sizi acı gerçeklerle karşılaştırabilir. Ayrıca, hastalık, sağlık, hastane gibi konularda, diğer kişilerle beklenmedik çekişmelere ve görüş ayrılığına sakın girmeyin. Bu hafta; eğlence, flörtleşme ve cinsel yakınlaşma yaşamınız, hareketli ve şanslı görünüyor.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu haftanın daha çok ağırlık kazanan konuları; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşmeler, yarışmalar, şans oyunları ve kendinizi diğer insanlara anlatma isteğinizle ilgilidir. Bu konularda yeni adımlar atmak ve başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Başlangıçta, uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla, bu ana konular hakkında huzurlu, mutlu ve barışçı bir ilişki kurulacak. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü bunun devamında ve 2 hafta boyunca, gerçeklerden uzaklaşmadan ve düş dünyasında kaybolmadan yürümek gerekiyor. Yoksa bu ana konularda, Satürn sizi sert biçimde uyarabilir. Ayrıca, kişisel eğlence anlayışınız ile gruplaşma arkadaşlarınızın zevkleri, birbirinden farklı olduğu için aranızda beklenmedik bir anlaşmazlık çıkabilir. Bu hafta, aile bireyleri ile eş ya da sevgiliniz arasında; değişen durumlar, mutlu bağlar ve sıcak ilişkiler kurma olasılığı yüksektir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğunlaşan konuları; aile bireyleri, anne, baba, yaşadığınız ev, doğup büyüdüğünüz yerler, anavatan, içsel ve kişisel alanınız ya da aile yadigarları olabilir. Bu konularda yeni düşünceler filizlenebilir, yeni başlangıçlar yapmak ve yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, duygusal ve sezgisel beklentileriniz karşılık bulsa bile, daha sonra ve 2 hafta boyunca ölçüyü kaçırmadan hareket etmelisiniz. Yoksa Satürn sizi zor bir durumla karşılaştırabilir. Ayrıca, aile ile meslek ve kariyer konusunda beklenmedik bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. En iyisi dengede ve uzlaşma içinde kalmaktır. Yakın çevreden birisiyle görüşme, anlaşma, duygusal ya da cinsel yakınlaşma, günlük yaşamınıza şanslı ve mutlu bir değişim getirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta daha çok ilgileneceğiniz ve yoğunlaşacağınız konular; kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkileri, iletişimleri, komşular ve dostlarınız hakkındadır. Bu konularda yeni başlangıç planları yapmak ve yeni bir adım atmak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta bu konularda; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız da sizi rahatlatacak bir destek verecektir. Ancak daha sonra ve 2 hafta boyunca Satürn sizi gerçeklerle yüzleştirmek isteyeceği için gerçekleri elden bırakmadan ve kontrollü biçimde devam etmelisiniz. Eğer düş dünyasında kaybolursanız, acı gerçeklerle karşılaşırsınız. Ayrıca, yakın dostlar ile uzaktaki işler, eğitimler ve büyük planlar hakkında beklenmedik bir fikir ayrılığı olabilir. Bunu ortadan kaldırmak için daha anlayışlı ve uzlaşmacı olmak gerekiyor. Şans oyunlarında ya da yarışmalarda yapılacak bir değişiklik, size para kazandırır.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta daha ağırlıklı olarak; çalışarak kazandığınız paranız, alacaklar, borçlar, ödemeler, yatırımlar, birikimler, kendinize verdiğiniz öz değer ve maddi değeri olan eşyalar ön planda olacak. Bu konularda yeni bir başlangıç adımı atmak ya da yeni bir şeyler planlamak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta bu konularda; duygularınız, sezgileriniz, işiniz, iş ortamı, ruhsal sağlığınız ve sanat çalışmalarınız sizi mutlu edecektir. Ancak pembe düş dünyasına fazla dalarsanız, gerçeklerle olan bağınızı kaybederseniz. Satürn ortalama 2 hafta boyunca sizi pembe düşlerden uyandırmak için zorlayabilir. Bu yüzden akılcı ve ölçülü olmayı elden bırakmayın. Ana konunuz olan para hakkında diğerleri ya da ortağınız ile beklenmedik farklı düşünceler ve çekişmeler olursa, daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Aile ile daha uyumlu ve sıcak ilişkiler kurma zamanıdır.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın büyük bölümünde kendinizle ilgileniyor olacaksınız. Çevresel ilişkiler, dış görünüm, yaşam tarzı ya da genel sağlığınız ve genel durumunuz gibi konular sizi daha çok oyalayacak. Bu konularda yeni bir başlangıç adımı atmak ve yeni bir şeyler planlamak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta huzur ve kafa dağınıklığı veren eğlence anlayışınız, daha sonra ve 2 hafta boyunca sizi pembe düşlerden uyandırmak için sert bir sopa hazırlama eğilimindedir. Bu yüzden uçuk kaçık düşler yerine, ayakları yere sağlam basan planlar yapmalısınız. Bugünlerde; eşiniz, ortağınız ya da sevgiliniz ile beklenmedik bir görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz. Daha yavaş ve uzlaşmacı olmalısınız. Kardeşler, yakın dostlar ve aile ile bugünlerde yeni ve sevgi dolu iletişimler kurabilirsiniz. Yakın çevreden biriyle gizli bir yakınlaşma da olabilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın daha ağırlıklı konuları; soyut kavramlar üzerinde yoğunlaşıyor. Duygu ve sezgilerinizin yükseldiği bugünlerde; sanat çalışmaları, hastaneler, bir yerde izole kalmak, başkalarına yardım çalışmaları, psikoloji, inançlar, ibadetler gizli işler ya da yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta; aile huzuru, birlikte geziler, barışçı duygular çok yararlıdır. Ancak gerçekçi ve akılcı kalmalısınız. Yoksa, aşırı düşler kurmak, sizi gerçeklerden kopartır ve kafanızı bulandırır. Satürn de sizi uyandırmak için güçlü bir tokat atabilir. Bu yüzden ölçüyü sakın kaçırmayın. Sağlık ya da iş konusunda, düşünmeden hızlı bir karar vermeyin ve diğerlerinin görüşleri ile uyum sağlayın. Ayrıca sosyal gruplaşmalar ya da meslek üzerinden, çalışarak para kazanma olasılığı var.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları; benzer düşünceler ya da amaçlar için bir araya geldiğiniz sosyal gruplar, yüzeysel arkadaş toplantıları ya da takım çalışmaları olabilir. Bu alanda yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, bu gruplaşmalar ile yakın çevreniz arasında sıcak ve duygusal ilişkiler gündeme gelecek. Sanat gibi soyut alanlara çekilebilirsiniz. Ancak devamında ve 2 hafta boyunca; risk almak, gerçeklerden uzaklaşmak, tehlikeli işlerin ve ilişkilerin içine girmek sizi acı gerçeklerle yüz yüze getirebilir. Ayrıca, gruplaşmalar ile kendi kişisel zevkleriniz arasında, beklenmedik bir görüş ayrılığı ortaya çıkabilir. Mesleğinizle bağlantılı olarak, duygusal ya da cinsel bir yakınlaşma olabilir. Bu, sizi mutlu edecek başarı ve kazanç anlamına da gelebilir.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğun konuları; meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konumunuz ve yöneticilerle olan ilişkileriniz hakkındadır. Bu konularda yeni planlar ya da başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta bu konular ile para kazancınız arasında, yükselen sezgileri kullanarak atacağınız adımlar sizi mutlu edecek. Ancak devamında ve 2 hafta boyunca; meslek ve kariyer işlerinizde ya da yönetici ilişkilerinde; gerçeklerden uzaklaşmak, riskli adımlar atmak, boş vermek ya da suça eğilim göstermek, sizi sert bir gerçeklik duvarı ile karşı karşıya getirebilir. Aile büyükleri de meslek konusunda sizinle aynı düşüncede değil. Beklenmedik gelişmeler olursa, dengede kalmak iyi olur. Yabancılar ya da uzaktaki kişilerle gizli saklı duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BALIK: Sizin için bu haftanın yoğun konuları; yabancılar, büyük çaplı amaçlar, işler, planlar, eğitimler, uzak geziler, hukuk alanı ya da göksel olaylar olabilir. Bu konularla ilgili yeni başlangıç planları yapmak ya da yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, soyut konulara olan ilginiz ve sezgisel yaratıcılığınız bu ana konularda çok işe yarayacak. Ancak devamında ve 2 hafta boyunca, eğer kontrolü yitirir ve pembe düş dünyasında kaybolursanız, Satürn sizi çok sert biçimde uyarabilir. Bu yüzden ölçüyü ve gerçekleri elden bırakmayın. Ayrıca bu ana konularla ilgili olarak, yakın çevre ya da kardeşler ile beklenmedik bir fikir ayrılığı olabilir. Dengede kalmak daha yararlı olacaktır. Gruplaşma arkadaşları arasından biriyle, duygusal ya da cinsel yakınlaşmaya dönen değişim gündeme gelebilir.