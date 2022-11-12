14 Kasım haftasında duygu ve sezgilerinize dikkat

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 14 Kasım haftasında yükselen duygu ve sezgilerinizi doğru yerde kullanmak önemli olacak. İşte 14 Kasım haftası burç yorumları...

Bu hafta, Satürn’ün Akrep stelyumu ve Uranüs’e yaptığı olumsuz T-Kare açı yüzünden gerginliklerden uzak durmamız gerekiyor. Yükselen burcunuza göre değişen, haftanın en yoğun konularınıza Satürn; kısıtlama, engelleme, daralma ve bunalma yarabilir. Bilimsel ve teknolojik yenilikler ya da özgürlüğünüzün kısıtlanması gibi durumlar, sezgilerinizle yapmak istediğiniz riskli işleri ve iletişimleri baltalayabilir. Ayrıca Uranüs ile kare açısı beklenmedik kazalara ve kayıplara karşı dikkat gerektiriyor. Ancak yine de haftanın en yoğun konularında duygu ve sezgilerinizi verimli ve şanslı yönde kullanabileceğiniz alanlar da var. Bunlar daha çok sanat, aşk, meşk, zevkli uğraşlar, su kenarı geziler, içsel huzur alanları, inançlar, ayinler, ibadet, dua, hayır işleri gibi etkinlikler olabilir. Size içsel huzur veren yöne doğru çekileceksiniz. Orada huzur bulmak için kendinizi akışa bırakmanız yeterlidir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; gizem, ölüm ötesi konular, medyumluk, büyü benzeri uğraşlar, cinsel yakınlaşmalar, miras, vergi gibi başkalarına ait olan ya da eşinize ait maddi olanaklar ya da ortaklı paralar olabilir. Haftanın bu yoğun konularına; sosyal tanışıklık, gruplaşmalar ya da toplantı gibi grup etkinliklerini herhangi bir biçimde dahil etmek için uygun zaman değildir. Bu gibi gruplaşmalarda kısıtlanabilirsiniz, gruptan dışlanabilirsiniz, gruplaşma yüzünden kazalar ya da maddi kayıplar olabilir. Haftanın yoğun konularındaki yükselen duygu ve sezgilerinizi verimli olarak; sanat çalışmalarında, soyut ve gizli kavramlarla ilgili alanlarda, gizli sevgili edinme, yeni aşk arayışları, çocuklarla ilgili konularda ve kişisel zevkleriniz için kullanabilirsiniz. Ayrıca meslekte, sosyal konumunuzda ya da kariyerinizde önemli bir değişim için uygun zamandır.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın yoğun konuları; evlilik, eş, sevgili gibi çok yakın ikili ilişkiniz hakkında gelişebilir. Bu alandaki yükselen duygularınızı ve sezgilerinizi, verimli ya da zararlı yönde kullanma olasılıkları vardır. Olumsuzluk ya da gerginlik yaratabilecek alanlar; meslek, kariyer, yöneticiler, yöneticilerle ilişkiler ve gelecek planları ile kesiştiği noktalardır. Bu noktalarda daha sakin, sabırlı ve anlayışlı olmanız ve kişiliğinizdeki inatçı alışkanlığınızdan uzak durmanız gerekiyor. Duygu ve sezgilerinizi daha verimli ve şanslı kullanabileceğiniz alanlar hafta başında aile ilişkileridir. Tüm hafta boyunca ise şansınız; sosyal gruplaşmalar, dernekler, kuruluşlar, benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz kişilerle ilgilidir. Söz gelimi, bu alandan yakın bir beraberliğe başlamak, evlenmek ya da evli olanlar için eş ile birlikte huzurlu sosyalleşme şansı vardır. Ayrıca; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, kültür, inançlar ve eğitimler için önemli değişimlere uygun zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu haftanın en yoğun konuları: iş, iş ortamı, iş arkadaşları, sağlık, günlük sıradan işler, bakımını ve sorumluluğunu aldığınız kişiler ve özellikle iletişim becerilerinizi kullanma gibi konular hakkındadır. Bu alanda sezgileriniz yüksek görünüyor. Ancak bu yoğun alanınızı; uzaktakiler, yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk davaları, dinsel inançlar ve eğitimlerle ilgili konularla yan yana getirmemelisiniz. Uzak yolculuklarda; hastalık, kısıtlanma ya da kaza olasılığı vardır. Haftanın yoğun konularında yükselen duygu ve sezgilerinizi; meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum, yöneticilerle olan ilişkiler ve yakın çevrenizle birlikte kullanmanız ise şanslı ve başarılı geçebilir. Ayrıca; yakın çevreden, meslek ya da iş ortamında biriyle yeni cinsel yakınlaşmalar ya da ölüm ötesi konular üzerinde görüş alışverişleri yapmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu haftanın yoğun konuları: Kişisel zevkler, eğlenceler, hobiler, kendini dışarıya anlatma, çocuklar, yarışmalar, şans oyunları ya da yeni sevgili arayışlarınız olabilir. Bu alanlarda duygularınız ve sezgileriniz yüksek görünüyor. Ancak yine de bu yoğun konularla, cinsel yakınlaşmaları karıştırmamalı ve iki konuyu bir araya getirmemelisiniz. Yoksa gerginlikler yaşayabilirsiniz. Dahası, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler bu aralar sizin için tehlikeli kazalara yol açabilir. Yoğun konularınız ile şanslı ve başarılı biçimde bağdaştırabileceğiniz alanlar; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, uzun yolculuklar, dinsel inançlar, eğitimler, hukuk davaları ya da büyük amaçlarınız olabilir. Özellikle hafta başında bunlar üzerinden para da kazanabilirsiniz. Şansınızın yükseleceği diğer alan; eş, sevgili gibi yakın ikili ilişki için önemli değişimlerdir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğun konuları; aile, ev, aile büyükleri, vatan, çocukluğunuz, aile yadigarları ve doğup büyüdüğünüz yerler hakkındadır. Bu konularda yükselen duygularınız ve sezgileriniz olacak. Çocukluk anılarının canlanabileceği zamandır. Ancak bu yoğun konularınızı eş, sevgili gibi yakın ikili ilişkiniz ile çatıştırmayın ve bir araya getirmeyin. Yoksa gerginlikler çıkabilir ve meslek yaşamınızı da beklenmedik biçimde etkileyebilir. Yükselen duygu ve sezgilerinizi; aile içi konular, aile büyükleri, aile yadigarları, miras, vergiler ve ortaklı paraları uygun biçimde yönetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca cinsel yönelimler için de uygun zamandır. Sağlık, günlük sıradan işler, iş ortamı ya da iş arkadaşları konusunda, önemli ve şanslı bir değişime girme olasılığı yüksektir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın yoğun konuları; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre dostlukları, iletişimler, okuma yazma işleri, tanıtımlar, kısa geziler ve kısa eğitimlerdir. Bu en yoğun konularınızda ve ayrıca yabancılar, uzaktakiler, uzak yolculuklarda kazalar, sağlıkla ya da iş ile ilgili kısıtlanma, bunalma ve daralma gibi durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Sezgilerinizi; iş, sağlık, bilim ve teknoloji alanında kullanmak riskli olur. Ancak yine de yükselen duygu ve sezgilerinizi hafta başında sosyal gruplaşmalar ve yabancılarla ilgili konular için, tüm hafta boyunca ise aşk, meşk, sevgili ya da eş ilişkilerinde ya da yakın çevre dostları ile iletişimlerde çok rahat kullanabilirsiniz. Kişisel zevkler, şans oyunları, cinsel yakınlaşmalar ya da çocuklar için önemli değişimler ve yeni şanslarla karşılaşma olasılığı da vardır.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu haftanın yoğun konuları; maddi kazançlar, birikimler, maddi değeri olan şeyler, alacaklar ya da ödemelerdir. Kendi kazandığınız parayı ya da başkalarına ait maddi olanakları harcarken dikkat etmeniz gerekenler; kişisel zevklere, eğlenceye, şans oyunlarına, çocuklara ya da aşk meşk arayışlarına savurganlık yapmamaktır. Bu alanlarda sezgilerinizi kullanmak çok riskli olur. Çünkü kısıtlanma ya da kayıplarla karşılaşma olasılığı vardır. Maddi konularda duygu ve sezgilerinizi daha şanslı alanlarda kullanabilirsiniz. Örneğin; hafta başında meslek alanında, tüm hafta boyunca ise sağlık alanında, iş ortamında, günlük işlerinizde ve bakımını yaptığınız kişiler üzerinden kazanç elde etme şansınız yüksektir. Ayrıca meslek ve iş ortamı üzerinden elde edeceğiniz kazançla, evde önemli bir değişim yapma şansınız vardır.

YÜKSELEN AKREP: Bu haftanın yoğun konuları; kendinizi çevreye açmanız, çevrenizde Güneş gibi parlama, yeni başlangıçlar yapma, yeni adımlar atma, sezgisel ve gizemli yeteneklerinizi çevrenize gösterme isteğiniz olacak. Ancak bu yeni adım atma ve kendinizi gösterme isteğiniz için aileden ve yüksek otoriteden kısıtlanma, baskı ya da engellenme olabilir. Ayrıca eşinizle ilgili beklenmeye durumlara ya da kazalara dikkat etmelisiniz. Aile ve eş ilişkilerinde anlayış ve sabır göstermek iyidir. Yükselen duygu ve sezgilerinizi daha verimli ve şanslı olarak; yeni aşk arayışlarında, sanat ağırlıklı hobilerde, şans oyunlarında, kişisel eğlence ve su kenarı gezilerde kullanabilirsiniz. Hafta başında uzaktaki yabancı kişilerle sevgi bağları, tüm hafta boyunca ise kardeşler, yakın akrabalar, kısa geziler, iletişimler, görüşmeler, okuma ve yazmalar için önemli ve şanslı değişimler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Bu haftanın yoğun konuları; içsel dünyanız, duygularınız, sezgileriniz, sırlarınız, eğer varsa gizli ilişkiniz, hastaneler, sanat çalışmalarınız, inançlarınız, rüyalarınız ya da bunlara benzer soyut ve bilinçaltı alanlardır. Yükselen duygu ve sezgilerinizi ya da gizli beklentilerinizi kardeşlerle ya da çok yakın çevre ile olan iletişimlerde kullanmak üzüntü verici olabilir. Yakın çevreden ya da akrabalardan birinin hastane ya da cezaevi gibi kısıtlı durumunu, sağlık sorununu ya da bir sıkıntısını duyma olasılığı da vardır. Bu gibi sıkıntılara karşı; gerçekçi, sakin ve sabırlı olmalısınız. Duygu ve sezgilerinizi daha rahat, huzurlu ve şanslı olarak kullanabileceğiniz alanlar da vardır. Bunlar, hafta başında miras vergi gibi başkalarına ait para konularında rahatlama olabilir. Tüm hafta boyunca ise içsel huzurunuz, aileniz ve evinizdir. Maddi konularda önemli değişimler ve kazançlar elde etmek için şanslı zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın yoğun konuları; benzer amaçlar için diğer insanlarla bir araya geldiğiniz toplantılar, gruplaşmalar, sosyal etkinlikler, diğerleri ile birlikte yapacağınız ortak çalışmalar olabilir. Bu alanda sezgisel yanınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu alanla bağlantılı olarak yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Özellikle sezgilerinize ve duygularınıza güvenip risk aldığınız anda, maddi kayıplar kapıda bekliyor olacak. Aslında, duygu ve sezgilerinizin işe yarayacağı ya da verimli kullanabileceğiniz alanlar var. Hafta başında, devam etmekte olan eş ya da sevgili ilişkileri şanslıdır. Ayrıca tüm hafta boyunca; kardeşler, yakın çevre ve yakın dostlarla birlikte yapacağınız kısa geziler, iletişimler ve sosyal etkinliklerde duygu ve sezgilerin kullanıldığı görüşmeler şanslı ve huzur vericidir. Dış görünümünüzde ya da davranışlarınızda yapmak istediğiniz önemli ve ciddi bir değişim, uzun süreli bir planlama ile birlikte başarılı sonuç verir.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın yoğun konuları; mesleğiniz, sosyal konumunuz, yöneticileriniz, yöneticilerle olan ilişkiniz, kariyeriniz ve gelecek planlarınız olabilir. Bu alanlarda, sezgisel ve gizli konulardaki yeteneğiniz Güneş gibi parlamanıza ve üst basamaklara yükselmenize yardımcı olabilir. Ancak kendinizi dışa gösterirken; bir çekingenlik, özgüven eksikliği, kısıtlanma ya da engellenme hissedebilirsiniz. Ayrıca bu durum aile ilişkilerinde de beklenmedik gerginliklere neden olabilir. Bir yetersizlik hissediyorsanız, atacağınız adımlarda sadece size gelen işaretleri izleyin, sabırlı olun ve kendinizi akışa bırakın. Meslek ve iş ortamında; duygu, sezgi ve yaratıcılığınızı kullanarak maddi kazanç elde edebileceğiniz zamandır. Sadece, kontrolden, ölçüden ve gerçeklerden çok uzaklaşmamak yeterlidir. Sanat, gizli sevgili, gizli sırlar, rüyalar, soyut alem, daha içsel ve bilinçaltı alanında önemli ve yeni değişimler için iyi şansınız var.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın yoğun konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, hukuk davaları, büyük amaçlarınız, dinsel inançlar, kültür, yüksek eğitim ya da uzak geziler hakkında olabilir. Bu gibi alanlarda duygu ve sezgileriniz yükselecek görünüyor. Ancak, bunlarla bağlantılı olarak, bazı kısıtlayıcı ve bunaltıcı konular da gündeme gelebilir. Bunlar; hastane, cezaevi, yol kazası, psikolojik sıkıntı yaratan içsel bunalımlar olabilir. Dahası, kardeşler ya da yakın çevredekilerden birinin ani sağlık sorunu da olabilir. Duygu ve sezgilerinizi daha rahat kullanabileceğiniz şanslı alanlar da var. Hafta başında yeni sevgili arayışları ya da çocuklarla ilgili konular için duygusal beklentileriniz karşılık buluyor. Tüm hafta boyunca ise daha çok yabancılarla aşk, meşk ilişkileri, evlilik, soyut konulardaki bağlantılar ya da sanat çalışmaları ile kendinizi göstermek ya da ün kazanmak için şanslısınız. Ayrıca, yeni çevreler edinme ya da sosyal gruplarda önemli değişimler için uygun zamandır.