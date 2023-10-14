16 Ekim haftası burç yorumları

14 Ekim Cumartesi gecesinin Güneş tutulması ve gökyüzündeki gergin Pluto yerleşimlerinin etkileri bu hafta da devam edecek. Toplumu kapsayan; saldırganlık, zorbalık, anlaşmaların bozulması, kısıtlanma, savaş, patlama, deprem gibi yakıcı ve yıkıcı etkiler karşısında; soğukkanlı olmak ve bu etkilere kişisel olarak katılmamak gerekiyor. Yoksa, yükselen burcunuza göre değişen konularda, sizler de bu gerginlikten payınızı alırsınız.

Karalılık, fiziksel güç kullanma, çabaların karşılığını alma ve gerçeklerin ortaya çıkma zamanıdır. Bunlardan yararlanmak için fiziksel gücünüzü ve kararlılığınızı doğru ve verimli yönde kullanma koşulu vardır. Maddi anlamda; kontrolsüz büyüme, açılma ya da para kullanma yerine; daha sağlamcı, güvenli ve gerçekçi seçimler kazanç getirebilir. Aynı ölçülü yaklaşımlar, aşkta ya da sevdiğiniz kişilerle olan ilişkilerde de şanslıdır. Ancak, yaşlı-genç ilişkileri tartışmaya açıktır.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ikili ilişkiniz üzerinde odaklanıyor. Ancak bu yoğun konu ile meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planları arasında; kesinlikle uyumsuz, yıkıcı, tehlikeli ya da anlaşmaları bozabilecek ters bir bağlantı gündeme gelebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşça büyük biriyle gizli bir yakınlaşma olabilir. İş, iş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlık konusu üzerinden para kazanabileceğiniz şanslı günlerdir.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, sağlık, bakımını üstlendiğiniz kişiler, aldığınız görevler ve sorumluluklar hakkındadır. Bu konular ile uzaktaki yabancı biri ya da kuruluş arasında; yıkıcı görüşmeler, anlaşmaların bozulması ya da tehlikeli yolculuklar olabilir. Güvenli sosyal gruplar, takım çalışmaları ve en yakın ikili ilişkiniz arasında, birbirlerini destekleyici etkinlikler ve kararlar gündemdedir. Zevkli, eğlenceli uğraşlar, flörtleşme, tanınma ve geziler için uygun zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta genel olarak; eğlence alanlarınız, kişisel zevkleriniz, hobiler, flörtleşme, çocuklar, yarışmalar ya da şans oyunları üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Ancak bunlarla bağlantılı olarak; cinsel yakınlaşma arayışları, suça eğilimli tehlikeli kişilerle görüşmeler sizin için yıkıcı durumlar yaratabilir ya da anlaşmalar bozulabilir. İş, sağlık, görev ve sorumluluklar hakkındaki çabalarınız ve kararlarınız için şanslı zamandır. Aile içindeki sevgi bağları, bu hafta size huzur verecektir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta; aile, ev, aile büyükleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler ve vatan konusu daha ağırlık kazanacak. Bunlarla bağlantılı olan; sevgili, eş ya da ortaklık ilişkisi; yakıcı, yıkıcı, inatlaşmalı, zorba davranışlar, anlaşmaların bozulması ve kötü iletişimler yüzünden üzücü geçebilir. Uzaktaki biri ile flörtleşmek ya da cinsel yakınlık arayışları için kararlısınız. Yakın çevreden sevdiklerinizle, daha geniş bir sosyal grup etkinliğine, geziye ya da eğlenceye katılabilir ve güzel zaman geçirebilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta; yakın dostlar, akrabalar, kardeşler, komşular, yakın geziler, geçici yer değiştirme, diğer insanlarla iletişimler kurma, anlaşmalar, okuma, yazma ya da haber alma gibi konular ile sağlık ve iş alanı arasında gergin durumlar, sert görüşmeler, yakıcı ve yıkıcı patlama ya da yangınlara karşı dikkatli olmalısınız. Aile mirası, yadigarları ya da ev konusunda güçlü ve kararlısınız. Mesleğinizde ya da toplum gözünde; saygınlık ve başarı kazanmak, yükselmek, gelir elde etmek ve büyümek zamanıdır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta; maddi değeri olan eşyalar, kazançlar, yatırımlar, birikimler, alacaklar ya da borçlar üzerinde yoğunsunuz. Ancak; eğlence yaşamı, cinsel yakınlaşma arayışları, kumar ya da yarışmalar yüzünden, yoğunlaştığınız para konusunda sarsıcı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu konularda; anlaşmayı bozan yıkıcı taraf olmayın. İnatlaşmaktan uzak durun. Yakın çevreden biri üzerinden gelişen, kalıcı bir beraberlik için kararlı görünüyorsunuz. Yabancı biriyle aşk ya da eğlenceli uzun bir yolculuk da gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta daha çok kendinizle, dış görünümünüzle ve çevrenize karşı kişisel davranışlarınızla ilgileniyor olacaksınız. Çevresel ilişki ve iletişimlerde ortaya çıkan dengesiz davranışlarınız, aileniz ile aranızın sert biçimde bozulmasına neden olabilir. Yıkıcı durumlardan, zorbalıktan ve aile büyükleri ile inatlaşmaktan uzak durun. İş ya da sağlık konusunda güçlü ve kararlı olmak maddi anlamda iyidir. Gizli bir sevgili ilişkisi üzerinden maddi ya da manevi anlamda mutlu olacağınız zamandır.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta çoğunlukla soyut kavramlar, ruhsal konular, psikoloji, bir yerde kapalı kalmak, hastane, yakın çevreden uzak kalmak, sanat ya da gizli düşmanlarla ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Bu alanlarla bağlantılı olarak; yakın çevreden biriyle anlaşmayı bozmak, sert tartışma, yıkıcı durumlar ve zorbalıktan uzak durmalısınız. Kişisel zevkler, eğlence ya da flörtleşme arayışları için güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden, eş ya da sevgili ilişkisinde gelişme olabilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın yoğun konuları; sosyal gruplaşmalar, takım çalışması ve benzer düşünceler ya da amaçlar için diğer insanlarla bir araya gelmek hakkındadır. Ancak bu tür gruplaşmada; para konusundaki anlaşmaları bozacak sert tartışmalara, yıkıcı ya da zorlayıcı durumlara girmekten kaçınmalısınız. Ruhsal konular, soyut alan, hastane gibi konular için bir aile büyüğü ile planlı çalışmalar ve kararlar almak için doğru zamandır. İş ya da sağlık alanında hem iyi zaman geçirmek, hem de para kazanmak için şanslı zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta çoğunlukla; toplumun gözü önündeki konumunuz, mesleğiniz, kariyeriniz ya da gelecek planlarınız üzerinde yoğunlaşacaksınız. Ancak, gösterdiğiniz katı ve uzlaşmaz tavırlar yüzünden, yoğun konularınız üzerinde, sonlanma ve yıkıcı durumlara girme olasılığı vardır. Güvenilir yakın dostlarla beraber ya da yaşlı bir tanıdık üzerinden sosyal gruplara katılma kararı almanız sizin için yararlı olur. Uzaktaki biri ile flörtleşme, eğlence ve kişisel zevkler için şanslı zamandır.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğunlaşan konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, davalar, eğitimler, uzak geziler, inanç ya da kültür gibi büyük çaplı konular ve büyük planlar hakkındadır. Ancak dikkat, gizli bir yakınlaşma ya da gizli bir düşman, bu konularda psikolojik yönden yıkıcı etki yapabilir. Anlaşmalar bozulabilir. Meslek ya da kariyerde bir girişiminiz, çalışmanız ya da kararınız size para getirecek. Aile ile mutlu zamanlar, aile yadigarları ya da mirası üzerinden kazançlı günler olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta çoğunlukla; yaşamın derin anlamı, ölüm ötesi konular ya da cinsellik gibi bilinçaltı dürtülerle, miras, vergi gibi başkalarını ilgilendiren ve belki de ortaklı olan para konuları üzerinde yoğunlaşacaksınız. Bununla bağlantılı olan; sosyal gruplaşmalar üzerinden tanıdığınız tehlikeli kişilerle yakınlaşmak ya da para konusundaki anlaşmanın bozulması ve yıkıcı durumlara dikkatli olmalısınız. Uzaktaki biriyle çalışma kararı alabilirsiniz. Yakın dostlar üzerinden, aşk ya da sevgi ilişkisi geliştirmek için şanslı zamanıdır.