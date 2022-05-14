16 Mayıs Ay tutulmasında gökyüzü neler söylüyor ?

Tutulmalar; yaşamın içinde hızlandırıcı bir etki yaparak, kontrolümüz dışındaki önemli değişimlere neden olurlar. Daha önce yapmayı düşünmediğiniz bir şeye doğru sürüklenebilirsiniz. Ortaya çıkan durumlar, diğer zamanlara göre daha belirgindir. Ay tutulması da güçlü etkilenme yaratabilir. Etkiler, çoğunlukla, birkaç hafta önceden başlayarak 3-4 ay içinde görülür. Zayıflayarak 6 aylık süreye uzayabilir. Sezgiler yükselir, sonlandırmaya yakın duygular, kararsızlık, duygusal iniş çıkışlar, cinsel arayışlar, uykusuzluk ya da psikolojik çöküntüler ortaya çıkabilir. Kadınlarla, duygusal ve düşünsel ayrılıklar derinleşerek küslüklere kadar gidebilir. Bu tutulmadaki sonlanmaya yakın durumlar, bu defa her zamankinden daha sert ve şiddetli olabilir. Satürn, Güneş ve Ay’a güçlü T-Kare açısı yaparak; yıkıcı, gerilimli ve bitirici yönde çalışacak. Güneş’in Algol ve Capulus kavuşumu, durumu şiddetlendirerek, yaşamın tehlikeli ve patlayıcı yüzü ile karşı karşıya getirebilir. Daha çok etkilenecek olanlar; Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları olacak. 2 hafta önceki Güneş tutulması ile tetiklenen deprem tehlikesi, güçlü biçimde devam ediyor. Geçmişten gelen kin, intikam gibi duyguları ve riskli alanı bırakıp, artık ayağı yere daha sağlam basan eylemlere geçmelisiniz. Beşik açı kalıbı, güvenlik arayışlarını ve korunma içgüdüsünü öne çıkartıyor. Etkilenme konularınız yükselen burcunuza göre farklıdır. Ayrıca, kişisel haritanıza göre, detaylar da değişir.

YÜKSELEN KOÇ: Katıldığınız kuruluşlar, dernekler, organizasyonlar, toplantılar ya da gruplaşmalar bu dönemde sizin için; gerilim, bunalım, kısıtlanma, psikolojik sıkıntı ya da sağlıkla ilgili sorunların kaynağı olabilir. Kendinizi bu alanda güvende hissetmeyebilirsiniz. İnsanlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Bu alandaki çabalarınızın boşa çıktığını görebilirsiniz. Bu yüzden para kaybederek maddi sıkıntıya girebilirsiniz. Maddi konularda aniden ortaya çıkan krizler, kayıplar, skandallar, gizli bir gerçeğin ortaya çıkması, kazalar, sağlık sorunları, hiddet, şiddet ya da gerilimler yaşama olasılığı vardır. Kadın erkek ilişkileri; bu dönemde anlaşmazlık, geçimsizlik ya da kayıplara işaret ediyor. Kardeşler, akrabalar ya da çok yakın çevreden gelecek bir haber ya da anlaşma; meslekte, kariyerde ya da sosyal konumda önemli bir değişimi başlatabilir. Bunun için; Koç kişiliğinizi sakinleştirmek, heyecanlarınıza hakim olmak, daha telaşsız, sade ve sabırlı olmak zorundasınız. Yoksa, meslek alanındaki değişim ve dönüşümler çok zorlu olabilir ve kayıplarla devam edebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Meslek, sosyal konum, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle ilişkiler için; sıkıntılı, zorlu, gerilimli, bunalımlı, kısıtlanmalı ya da engellerin ortaya çıktığı zaman dilimine giriyorsunuz. Bu alanda eskiye ait olanı bir kenara bırakıp; yeni kurallara, düzenlemelere ve yeni bir yapılanmaya gitmek gerekebilir. Çevreye karşı davranışlar, sağlık, çevresel sıradan ilişkiler, iletişimler, yenileşme isteği ya da topluma aykırı durumlar için uygun bir dönem değildir. Çünkü; beklenmedik ani gelişmeler, gizli bir gerçeğin ortaya çıkması, kazalar, yaralanmalar, patlamalar, türlü gerginlikler ya da sağlığınız için önemli riskler vardır. Bunlar meslek, kariyer ya da yönetici ilişkilerini kısıtlayıcı yönde çalışabilir. Kadın erkek arasındaki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Meslek alanı ve gelecek planlarını yabancılar ya da uzaktakiler üzerine kurmak ve köklü bir değişime gitmek için görüşmeler ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Bunlar Merkür ve Pluto’nun geri hareketi yüzünden uzun zaman alabilir. Ancak eski ve artık ağırlık verenin yerine; köklü, yavaş ilerleyen ancak kalıcı bir değişim zamanıdır. Huzur alanı gruplaşmalar, dernekler, kuruluşlar ya da organizasyonlar olabilir. Bu alanda duygusal yakınlaşmalar, gizli ve gizemli konular ya da toplantılar devam eden eş ilişkisi ya da yeni bir sevgili ilişkisi için yararlıdır.

YÜKSELEN İKİZLER: İş ortamında kadınlarla gerilim yaşama olasılığınız var. Önemli kopmalar, bitmeler, kayıplar ve psikolojik etkilenme yaşayabilirsiniz. Ayrıca, mide sorunları, kadın hastalıkları, vücut sıvıları gibi fiziksel sağlık sorunları da görülebilir. Bitmekte olanı ya da artık ağırlık yapmaya başlayanı sade ve dürüst biçimde geride bırakmak en iyisidir. Yoksa hiç istemeseniz bile; meslek, gelecek planları, uzmanlık eğitimleri, yöneticilerle ya da yabancılarla olan ilişkiler gibi alanlarda sizi yoracak, çabalarınızı boşa çıkaracak, beklenmedik ve şiddetli gelişmelere doğru sürüklenebilirsiniz. Unutmayın, gizli düşmanlarınız çoktandır bu anı bekliyordu. Ayrıca çok ve boş konuşma eğiliminiz de kariyer yaşamınızda ve uzaktakilerle yapacağınız iletişimlerde ya da yöneticilerle sorun yaşamanıza neden olabilir. Sıcak çevresel ilişkiler kurma ya da dost canlısı görünme isteğiniz, sosyal gruplaşmalardaki aşk ya da cinsellik arayışlarınızı olumsuz etkiliyor. Kendi olduğunuz gibi görünmelisiniz. Abartılı, ölçüsüz ve yapmacık tavırlardan kaçınmalısınız. İş ortamında ve mesleğinizde sezgilerinizi kullanmak, nazik, insancıl ve yardımsever duygularınız çok işe yarayacaktır. Gizli ilişkiler ya da yakınlaşmalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Flörtleşme arayışları ya da yaşlı kişilerle cinsel yakınlaşmalar için uygun zaman değildir. Ayrıca Sosyal gruplaşmalar üzerinden yürütmek istediğiniz bu türden yakınlaşmalar; önemli tehlikelere, skandal durumlara, öfke patlamalarına, krizlere ya da şiddete dönebilir. Aileden yaşlı birinin önemli sağlık sorunu tehlike yaratabilir. Bu durum, psikolojik yönden de olumsuz etkileyebilir. Güçlü bir düşleme gücünüz var ama bunları anlatmaya çekiniyorsunuz. Söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Belki de duygu diliyle mi, yoksa akıl diliyle mi konuşacağınıza karar veremediniz. Uzaktaki kişiler, yabancılar, yabancı ülkelere gezi, sanat ile ilgili yüksek eğitimler için huzurlu zamandır. Bu gibi konular üzerinden yeni bir aşk başlangıcı yapabilirsiniz. Ancak, Yükselen Yengeç burcunun verdiği tedirginlik, alınganlık, kırılganlık ya da korunma içgüdüsü yüzünden; yabancılara endişe ile bakma alışkanlığından vaz geçmelisiniz. Yoksa, özellikle yabancılarla aşk ya da uzun geziler gibi konularda düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yakın ikili ilişkilerde ya da cinsel yakınlaşmalarda kalıcı ve köklü bir değişim yaşanabilir. Bu alanda, içgüdüleriniz sizi doğru yola yöneltecektir.

YÜKSELEN ASLAN: Evlilik, eş, sevgili ya da ortaklıklar gibi yakın ikili ilişkiler için tehlikeli zamandır. Olayları ve insanları daha sakin ve sade karşılamalısınız. Yoksa görüntü, bitişleri ya da kayıpları işaret ediyor. Gerginlik sadece yakın ilişkiyi değil, aynı zamanda; ev, aile, anne, baba yöneticilerle ilişkiler, kariyer, sosyal konum ve gelecek planları için de gerilimlidir. Beklenmedik krizler, patlamalar, öfke ve şiddetin dışa vurumu size çok şey kaybettirebilir. İçinizde saklasanız, başka bir yerde patlayabilirsiniz. En iyisi birikmiş enerjiyi spor, bahçe işleri gibi alanlarda boşaltmaktır. Sosyal arkadaşlık ortamında ya da gruplaşmalarda düşüncelerinizi açık ve rahat anlatmaya çekiniyorsunuz. Bu durum, yakın ilişkiye geçmeyi de kısıtlıyor. Belki de çocukluktan gelen duygusal kaygılar buna engel oluyor olabilir. Aileden gelen miras, vergi ya da başkalarının maddi olanakları, cinsel yakınlaşmalar, gizemli ayinler ya da büyü gibi alanlarda rahat dönemdir. Artan sezgileriniz ve duygusal inceliğiniz size yardımcı olacak. Yükselen Aslan kişiliğiniz bu dönemde meslek alanında biraz daha yavaşlamanız ve öne çıkmadan durumu izlemeniz gerektiğini söylüyor. Yoksa öne çıkıp egemenlik kurma istekleri zarar verici olabilir. Ancak Aslan kişiliği, özellikle yabancılarla ilişkilerde, yüksek eğitimlerde, hukuk davalarında ya da büyük hedefleriniz için yardımcı olabilir. İş ortamında cinsel yakınlaşmalar ya da önemli değişiklikler bekleyebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: İş ortamı, sağlık, sorumluluklar, görevler, günlük işleriniz ya da bakımını üstlendiğiniz kişilerle ilgili olarak; zorlu, bunalımlı, gerilimli, ağır çaba gerektiren ya da psikolojik yönden baskı altında hissettiğiniz zamandır. Çalışmalarınızın karşılığını alamayabilirsiniz. Uzak gezilerde kazalar, yaralanmalar, krizler, beklenmedik gerilimler ve şiddet ortaya çıkabilir. Yakın akrabalar ve aile ilişkilerinde, meslek ortamındaki iletişimlerde kısıtlanmalar, söylemek istediğinizi söyleyememe, anlatma zorluğu ya da çekingenlik olabilir. Yakın çevre ya da yabancı ülkelerdeki tanıdıklar yoluyla evlilik, beraberlik, eş ya da sevgili ilişkileri için iyi zamandır. Duygusal ve cinsel yönü güçlü olan birlikteliğe başlangıç yapabilirsiniz. Yükselen Başak kişiliğinizin sorgulayıcı yanı, bunu biraz didiklese bile, birliktelikler için rahat zamandır. Başak kişiliğiniz yönetici ilişkilerine zarar verebilir. Biraz esnek olmalısınız. Araştırmacı yanınız; özellikle yabancı ülkeler, yüksek eğitimler, hukuk, devlet işleri ya da büyük hedefleriniz için size yardımcı olacaktır. Bu alanda parlama olasılığı olsa bile; ani kazalara, patlamalara ya da hesapta olmayan gelişmelere dikkat etmek gerekir. Bu dönemde Pluto her yöne yaptığı olumlu bağlantılarla yaşamınıza kalıcı ve köklü yenilikler getirebilir. Flörtleşmeler, çocuklar, eğlence alanınız ve şans oyunları bunların başında geliyor.

YÜKSELEN TERAZİ: Kişisel eğlence alanınız, flörtleşme arayışlarınız, çocuklar, yarışmalar, borsa ya da döviz gibi spekülatif konular için zorlu, gerilimli, kısıtlanma ya da daralma zamanı olabilir. Bu konularda uzaklardan gelen bir haber sinir bozucu olabilir. Belki de uzaktakilerle iletişimler bozulabilir. Yakın çevre ve akraba ilişkilerinde duygusal açıdan zorlanacağınız, inişli çıkışlı durumlar, zihinsel yeteneklerde gerileme, baskı altında kalma ya da duygusal acılar yaşanabilir. Kendi sağlığınız ya da aile büyüklerinden biri için tehlikeli durumlar, önemli kazalar, cinsel skandallar, ani krizler, patlamalı ya da şiddetli durumlar için dikkatli olmalısınız. Başkalarının parası ya da ortaklı paralar için kayıp zamanı olabilir. Gizli saklı işler bu dönemde tehlikelidir. Aile mirası ya da geçmişten gelen bir yadigar ile ilgili önemli bir değişim ya da uzaktaki biriyle anlaşmaya varmak için iyi zamandır. İş ortamında duygusal ve cinsel yakınlaşmalar ya da rahatlık duyabilirsiniz. Yükselen Terazi kişiliğiniz bu dönemde yakın ikili ilişkiler için denge ve uyum arayışında olacaktır. Anlayışlı ve hoşgörülü davranışlar gösterme eğilimindesiniz. Bu davranış biçimi yakın ilişkilerinizde sevgi bağları kurmaya yardım edecek.

YÜKSELEN AKREP: Aile, ev, aile büyükleri ya da vatan gibi konula için bunalımlı, gerilimli, sıkıntılı zaman olabilir. Aile büyüklerinden birinin sağlığı bozulabilir. Bu alanda üzücü gelişmeler evlilik gibi yakın ikili ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Eş ilişkisinde beklenmedik skandallar, gizli bir gerçeğin ortaya çıkması, gerilim, şiddet, patlama yaralanma gibi durumlar olabilir. Kadın erkek arasındaki fikir ayrılıkları kalıcı biçimde ayrılıkla sonuçlanabilir. Miras ile ilgili olumsuz bir haber, gelişme ya da anlaşmanın bozulması gündeme gelebilir. Yakın çevre ile iletişimler ya da akraba ilişkilerindeki yenilik ve değişimler size yeni bir sevgili ya da eş ilişkisi hazırlıyor gibidir. Bu dönüşümden verimli biçimde yararlanmak için yeniliklere açık olmanız gerekir. Yeni aşk arayışları, kişisel eğlenceler, su kenarı geziler ve çocuklarla ilgili alanınız bu dönemde şanslı ve huzurludur. Eski olanın gerilimlerle birlikte sona yaklaşmasının ardından, yeni duygusal ve cinsel arayışlar sizi yeniden yaşama bağlayabilir. Bu arada, eski olanı bitirmek şart değildir. Onunla yeni bir sayfa açmak da çok yararlı olur. Yükselen Akrep kişiliğiniz, bu dönemde yakın çevre ile gizli saklı cinsel yakınlaşmaların size zarar getirebileceğini ve tehlikeli olabileceğini söylüyor. Eşi ya da sevgilisi olanlar için fikir ayrılıkları ve farklı bakış açıları, sorunlarla devam eden ilişkiler için bitirici etkisi yapar.

YÜKSELEN YAY: Bu dönemde zihinsel yeteneklerinizi kullanma sıkıntısı çekebilirsiniz. İletişim kurma ve mantık yürütme zorlukları olabilir. Yakın çevre ve akrabalarla kopukluk, gerginlik, unutkanlık, bunalımlı ve sıkıntılı durumlar olabilir. Ticaret, tanıtım, kısa geziler ve yer değiştirmeler için uygun zaman değildir. Bu alandaki gerginlik; özellikle sağlık, iş ortamı, sorumluluklarınız ya da görevleriniz üzerinde patlayıcı krizleri tetikleyebilir. İş ortamında beklenmedik bir kaza, bir gerçeğin ortaya çıkması, sizi şiddetli ve zorlu bitişlere götürebilir. Ortaklık anlaşmaları bitebilir ya da zora girebilir. Rahatlık duyacağınız alanlar; aile, ev, vatan ve aile büyükleri ile ilgili konulardır. Aile ilişkilerinde artan sezgilerinizi ve duygularınızı kullanarak huzurlu zaman geçirebilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili önemli ve köklü değişimler olabilir. Her ne kadar iş ortamı ile ilgili sıkıntılı durumlar görülse bile, yine de krizi fırsata dönüştürebilirseniz bu sıkışıklıktan para kazanabilir ve yeni bir para kazanma düzeni kurabilirsiniz. Yay kişiliğinizden kaynaklanan eğlenceli yapınızı, çevreye açılma ve yayılma isteklerinizi biraz yavaşlatmazsanız yakın ikili ilişkinizde tartışmalı durumlar ve fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Maddi konularda önemli sıkıntılar, daralma, bunalma, kayıp, iflas ya da benzer durumlar için tedbirli ve kontrollü olmalısınız. Bu dönemde diğerleri ile inatlaşmaktan kaçının, maddi kazançlar için çalışmaktan vaz geçmeyin. Eğlenceye düşüp, fazla para harcamayın. Borsa, döviz, kumar gibi spekülatif alanlardan uzak durun. Flörtleşme arayışları için paraları sokağa atmayın. Beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Yeni ilişki beklentilerinden uzak durun. Kadın erkek arasındaki fikir ayrılıklarına ya da tartışmalara girmeyin. Çünkü ağır skandalların içine düşme, hiddet, şiddet ya da yaralanma gibi riskler yüksektir. İş ya da sağlık ile ilgili geciken bir haberi aldığınızda, yaşamınızda önemli ve kalıcı bir yenilik ya da değişim olabilir. Rahatlık alanınız; yakın akrabalar, kardeşler, okuma yazma, su kenarı kısa geziler, yakın çevre ile gizli, gizemli konularda ya da sanat hakkında sohbetler olabilir. Yükselen Oğlak kişiliğiniz, aile ya da ev içindeki ilişkilerde; katı, anlaşmaz, uzlaşmaz, inatçı, soğuk, dediğim dedik davranışlarınızı büyütme eğiliminde olduğunuzu ve bunun ilişkilere zarar verebileceğini söylüyor.

YÜKSELEN KOVA: Yenilikçi, özgürlükçü ve sosyal bir kişilik gösterme isteğiniz var. Ancak bu dönemde, bunun kısıtlanabileceğini söyleyebiliriz. Önemli sağlık sorunları, psikolojik baskı altında kalmak, çevresel ilişkilerde azalma, çekingenlik, güvensizlik ve endişeler yaşayabilirsiniz. Daralan özgürlüğünüz ve üzgün ruh haliniz dışarıdan da fark edilecektir. Belki de aile, ev, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yer ile ilgili beklenmedik gelişmeler ya da kayıplar buna neden olabilir. Aile ve ev konularında ani kazalar, aile içi şiddet, yaralanmalı durumlar, patlamalar, krizler, anne ile babanın fikir ayrılıkları, farklı bakış açıları sizi bu dönemde yorup üzebilir. Olabildiğince sade, sabırlı ve dürüst davranışlar gerektiren zamandır. Ani heyecanlar zarar vericidir. Hem kendinizi, hem de düşüncelerinizi diğerlerine gösterme ve anlatma güçlüğü çekiyorsunuz. Bu günlerde iletişim sıkıntılarınız olabilir. Pluto size; gizli ve gizemli konulara girme, derin psikolojik konuşmalar yapma isteği veriyor. Bu dönemde sizdeki bu değişiklik, belki eğlence anlayışınızda ya da sevgili arayışınızda önemli bir farklılık yaratabilir.

YÜKSELEN BALIK: Bu günler; psikolojik yönden ağır baskı altında hissettiğiniz, insanlardan kaçmak istediğiniz, kimseyle yakınlık kuramadığınız ve güvenmediğiniz depresif zamanlar olabilir. Bu dönemde kendinizi suçlama eğilimi, öz güven eksikliği, gizli saklı düşmanlar, kuşkular, hastaneler ya da cezaevi benzeri kısıtlanmalarla karşılaşma riski vardır. Yakın çevre, akrabalar, kardeşler, zihinsel etkinlikler, kısa geziler ya da kısa eğitimler için uygun zaman değildir. Çünkü bu alanda; beklenmedik gelişmeler, kazalar, patlamalar, yaralanmalar, hiddet, şiddet, gerilim ve sonu kötü biten iletişimler ya da ilişkiler ortaya çıkabilir. Kadın erkek arasındaki anlaşmazlıklardan uzak durmalısınız. Çünkü, fikir ayrılıkları küsmeye kadar gidebilir. Aile bağlantısı üzerinden katılacağınız sosyal kuruluşlar, toplantılar ya da gruplaşmalar sizin içsel yapınızda önemli bir değişime neden olabilir. Belki de bunun tersine; gruplaşmalar üzerinden geçireceğiniz değişim, aile ile daha iyi görüşmelere neden olacak. Para kazanmak için girişken ve cesaretli hissedeceğiniz zamandır. Çevresel davranışlar ve görünümünüzde gizemli bir çekicilik hakim olacak. İnce, nazik, yardımsever davranışlar, artan sezgiler ve anlayışlı kişiliğiniz çevre tarafından beğeni görecek.