22 Ağustos haftasında ve yeniay fazında dikkat etmeniz gerekenler

Salı sabahından itibaren Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu yüzden daha mantıklı, hesaplı, detaylı ve araştırmacı bir bakış açısı genele yaygın olacak. Ayrıca Güneş, Başak girişindeki Regulus ile kavuşum yapacağı için hafta boyunca haritanızdaki Başak burcunun ilk derecelerine başarı, kazanç, şans, adalet ve saygınlık getirir. Ancak yine de Güneş’in Mars ile kare açısı da olduğu için eğer; öfke, gerginlik, sinir, yakıcı ve yıkıcı durumlardan uzak durmazsanız bu şanslı durum tersine döner. Geçen haftanın kalp ve tansiyon tehlikesi, bu hafta da devam ediyor. 15 Eylül’e kadar devam edecek olan Güneş-Mars kare açısında kesinlikle öfke kontrolü gerekiyor. Çünkü bu kare açı, yakıcı ve yıkıcı durumları yaşamınıza çekebilir. En iyisi, fazla elektriğinizi atabileceğiniz hafif fiziksel uğraşlara yönelmektir.

Uranüs’ün Venüs ve Satürn ile oluşturduğu T-Kare açı, beklenmedik olumsuzlukları harekete geçirip sizi zarara uğratmak için sabırsız, huzursuz, doyumsuz, öz güvensiz ve sürekli yeni arayışta olduğunuz ya da inatçılık yapacağınız anları bekliyor. Bu gibi davranışlarınız sonrasında, hiç hesapta olmayan krizler, kayıplar ya da kazalar gelebilir.

Yazılı ya da görsel iletişimler, anlaşmalar, gizem, barış, sanat, aşk ve cinsellik bakımından gökyüzü şans dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca, hafta sonunda gerçekleşecek olan yeniay fazı sizi yeni başlangıçlara, yeni plan ve programlara yöneltebilir. Ancak, fazla hırslı, aşırı cesur, sabırsız ve ölçüsüz girişimlerden mutlaka uzak durmalısınız. Gökyüzünün bu genel durumu, yükselen burçlara göre yaşamın farklı alanlarında belirginleşir. Yükselen burcunuza göre farklı etkilenecek konularınızı okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Yatırımlarınız, birikimleriniz ya da kazandığınız para konusunda dikkatli olmalısınız. Beklenmedik durumlar, ani krizler, kayıplar, kazalar ya da sıkıntılı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu durum, sosyal çevre arkadaşlıklarınızı kısıtlayabilir ya da kişisel eğlence alanınızı olumsuz etkileyebilir. Olabildiği kadar sakin, yavaş ve güvenli adımlar atmalısınız. Bu hafta saygın çevresel ilişkiler kurarak, yeni eğlence alanları keşfedebilirsiniz ya da yeni bir flörtleşmenin kapısını açabilirsiniz. Psikolojik yönden huzur, sevgi ve barış hissedebileceğiniz zamandır. Sanat çalışmaları için de uygun haftadır. Hafta sonundaki yeniay fazında; günlük işlerinizde, iş ortamınızda ya da sağlık ile ilgili konularda yeni planlamalar ya da başlangıçlar yapma isteğiniz olacak. Bu planlarınıza yakın çevre ya da akraba ilişkilerini karıştırmayın. Çünkü onlarla bağlantılar, sertleşen yıkıcı durumlara dönme eğilimindedir.

YÜKSELEN BOĞA: Çevresel ilişkiler, yeni başlangıçlar, yeni insanlarla tanışma gibi konularda inatçı, katı, cimri, aşırı korumacı ve diğer insanlara güvenmeyen kişiliğiniz size çok şey kaybettirebilir. Beklenmedik krizler, ani çıkışlar, inatlaşmalar, dediğim dedik dik başlı davranışlar sizin için bu hafta zararlıdır. Bunun olumsuz yanlarını meslekte, yöneticilerle ilişkilerde ve aile içinde de görebilirsiniz. Sabırlı ve düşünerek atılacak sakin adımlar daha yararlıdır. Özellikle aile içinde kibar, nazik ve sevgi dolu davranışlar huzur ortamına yardımcı olur. Eski üzüntülerin üstesinden de bu yolla gelebilirsiniz. Yabancılarla kurulacak güvenilir ve sağlam ilişkiler sizin yararınıza çalışacaktır. Gruplaşmalarda ya da toplantılarda sanatçı yönünüzü ya da yaratıcılığınızı kullanarak huzurlu yeni ortamlar bulabilirsiniz. Hafta sonundaki yeniay fazında; kişisel zevkleriniz, kendinizi gösterme, anlatma, yeni flörtleşmeler ya da eğer varsa çocuklarınız ile ilgili konularda yeni düşünceleriniz ya da planlarınız gündeme gelecek. Ancak, dikkatli olmazsanız bu yeni planlar yüzünden para kaybetme olasılığı da vardır. Bu yüzden planlarınız olsa bile, yaşama geçirmek için uygun bir zamanı beklemek daha iyidir.

YÜKSELEN İKİZLER: Yakın çevrenizden ya da akrabalardan sevgi beklentileriniz bu hafta boşa çıkabilir. Hukuk davaları, yabancılar ya da uzaktakilerle katılık, inatçılık ve boşa giden çabalarınız olabilir. Bu gibi nedenler yüzünden içsel dünyanızda; huzursuzluk, uykusuzluk, gerginlik ve patlamaya hazır bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Akrabalar ya da yakın çevre ilişkilerinde sert tartışmalardan, yakıcı ve yıkıcı durumlardan uzak durmalısınız. Çok iyi tanımadığınız, ancak sosyal gruplaşmalardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle maddi ve manevi yönü tatmin edici bağlantılar kurabilirsiniz. Yaratıcı duygu ve sezgilerinizi meslek ortamında kullanabilirsiniz. Ayrıca gizli cinsel yakınlaşmalar da gündeme gelebilir. Aile mirası ya da maddi olanakları ile ilgili yeni bir görüşme ya da anlaşma yapmak için uygun zamandır. Hafta sonundaki yeniay fazında aile ve ev konularında yeni planlarınız, düşünceleriniz olabilir ya da yeni başlangıçlar yapma isteği duyabilirsiniz. Ancak yine de fazla hırslı, cüretkar ve sabırsız girişimler yıkıcı sonuçlara gidebilir. Sakin ve mantıklı kalmakta yarar vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Çok iyi tanımadığınız, ancak sosyal gruplaşmalardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle beklenmedik maddi sorunlar yaşama olasılığı vardır. Ayrıca, bu kişilerle cinsel yakınlaşma arayışlarınız sabırsız ve inatçı davranışlarınız yüzünden çabanızın boşa gitmesine neden olabilir. Maddi konularla ilgili aşırı hırslı, hırçın ve saldırgan davranışlarınız ya da bir girişiminiz kaza, kalp, tansiyon sorunu ya da yaralanmaya neden olabilir. Meslek ortamında büyümek ya da kariyer planlarınızda ilerlemek ve para kazanmak için şanslı zamandır. Diğer şanslı konu; yabancılar, uzaktakiler, hukuk davaları, inançlarınız ve büyük hedeflerinizle ilgilidir. Bununla bağlantılı olarak iyi anlaşmalar ya da ortaklıklar yapabilirsiniz. Hafta sonundaki yeniay fazında; kardeşler, yakın akrabalar ya da yakın çevre arkadaşları ile yeni planlar, görüşmeler ya da kısa geziler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak sabırsız, hesapsız ve aşırı cesur girişimler sağlık ile ilgili sorunlar yaratabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Meslek ortamında, gelecek ve kariyer planlarınızda beklenmedik düşüş, kaybediş ya da krizler yaşayabilirsiniz. Bu durum, eş ya da ortaklık ilişkinizde de sıkıntı yaratabilir. Ayrıca, çevresel ilişkilerde huzursuzluk, güvensizlik ve gelip geçici sahte ilişkilere neden olabilir. Katı inatçılıktan vazgeçmelisiniz. Çevrenize sert ve otoriter tavırlar gösteriyor olmanız, sosyal ilişkilerinizi de olumsuz etkiler. Yakıcı ve yıkıcı davranışlardan uzak durmalısınız. Şanslı konularınız; uzaktakiler, yabancılar, yüksek eğitimler, inançlar, kültür, büyük hedefleriniz gibi konulardır. Bu alanlar üzerinden saygınlık, para ya da aşk bulabilirsiniz. Diğer şanslı konular; gizli gizemli ilişkiler, yakınlaşmalar ve kazanç getiren yeni iş anlaşmalarıdır. Hafta sonundaki yeniay fazında, maddi konularda yeni girişimler ya da planlar yapma isteğiniz olacak, ancak özellikle yüzeysel olarak tanıdığınız kişiler üzerinden sabırsız ve aşırı cesur davranışlarınız; yanılgı, karmaşa ya da maddi kayıplar getirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Yabancı ülkeler, büyük hedefler, uzun yolculuklar, uzaktaki kişiler, hava yolculuğu ya da yabancı kültürler ile ilgili konularda beklenmedik krizler iş ortamında kısıtlı durumlara, sağlık sorunlarına ve psikolojik yönden üzüntüye neden olabilir. Biraz daha yavaş ve sabırlı olmakta yarar vardır. Şef, müdür, patron gibi yönetici kişilerle sert ve yıkıcı restleşmeye girmekten uzak durun. Miras, vergiler ya da eşinize ait maddi olanaklar bakımından şanslı zamandır. Yeni flörtleşmeler ya da yakınlaşmalar için yazışmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, şimdi iyi diyalog kurma zamanıdır. Hafta sonundaki yeniay fazında, çevrenizde değişiklikler, kendinizi gösterme isteği, yeni başlangıçlar ve yeni planlamalar yapma isteği duyabilirsiniz. Kendinizi çevrenize göstermek ve öne çıkmak için bu iyi bir fırsat olabilir. Ancak Güneş gibi parlamak isterken; fazla hesapçı, aşırı girişken, yıkıcı ve hırslı girişimler meslek alanınıza zarar verebilir. Bu yüzden yeni adımlar için uygun ortamı beklemek daha iyi olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Ortak olduğunuz maddi değerler, eşinize ait para, vergi, miras ya da sigorta gibi konularda beklenmedik krizler, kayıplar ya da sağlık ile ilgili önemli kazalar gündeme gelebilir. Bunlar kişisel eğlence yaşamından uzak kalmanıza, baskı altında hissetmenize ve sosyal gruplaşmalardan beklediğiniz yakınlaşmalara engel olabilir. Sabırsız ve ani hareketlerden kaçınmalısınız. Çocuğunuz varsa, bu bir bunalım zamanı olabilir. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla sertleşmekten ve yakıcı yıkıcı durumlardan kaçınmalısınız. Yabancı ülke, inançlar, eğitimler ya da büyük hedefleriniz ile aileniz arasında olumlu bağlantılar ya da yenilikler beklenebilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden daha kalıcı bir yakın ikili ilişkiye başlamak için uygun zamandır. Ev ve aile konularında köklü bir değişime gidebilir, miras gibi konularda yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Hafta sonundaki yeniay fazında, içsel dünyanızı tazeleme ve belki bunun için sanata yönelme isteği duyabilirsiniz. Ancak bu tazelenme ve yenilenme isteğinize uzaktakileri ya da yabancıları karıştırmayın. Çünkü, onlarla sertleşme eğiliminde olabilirsiniz. Ayrıca, aşırı hırslarınız ve gereksiz girişkenliğiniz zarar verici olur.

YÜKSELEN AKREP: Eş, ortak ya da sevgili gibi yakın ikili ilişkinizde beklenmedik krizler, sorunlar, kayıplar ya da kazalar gündeme gelebilir. Aniden ortaya çıkan olumsuz gelişmeler, ilişkide olduğunuz kişiyi ya da ikiniz arasındaki durumu etkileyecektir. Bunlar; aile ve ev yaşamında sıkıntılı ya da bunalımlı durumlara, psikolojik bozukluğa ve meslek yaşamınıza olumsuz yansımalar yapabilir. Kariyer ve iş yaşamınızda maddi yönden kazanç sağlayabileceğiniz şanslı zamandır. İş ortamında yeni flörtleşme ve yakınlaşmalar için de uygun bir haftadır. Gizemli konularla ilgilenme ve zaman geçirme isteğiniz de olabilir. Akrabalarla miras konularında anlaşmaya varabilirsiniz. Hafta sonundaki yeniay fazında, sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da yeni yüzeysel tanışmalar için başlangıç yapma isteğiniz olabilir. Ancak bu kişilerle cinsel yakınlaşmalardan uzak durun. Sabırsız davranmayın, yakıcı yıkıcı ya da aşırı girişken davranışlarınız sertleşme ve tehlikeli olma eğilimindedir.

YÜKSELEN YAY: İş ortamınız, iş arkadaşlarınız, bakımını üstlendiğiniz insan ya da hayvanlar ve kişisel sağlığınız için beklenmedik olumsuz durumların ortaya çıkabileceği zamandır. Ani hareketlerden, krizlerden, kazalardan, yakın çevreniz ya da akrabalarınızla inatlaşmalardan, güvenilmez uzaktaki ya da yabancı olan kişilerden ve uzun yolculuklardan korunmalısınız. Eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız ile yakıcı ve yıkıcı durumlara girmeyin. Uzaktaki ya da yabancı ülkedeki biriyle flörtleşmeler, eğlenceli zaman geçirme ya da maddi konularda yardımlaşmalar olabilir. Aile ve ev konularında da duygusu, sezgisi, barışı ve huzuru yüksek zamandır. Yeni iş ya da para kazanma yöntemleri, bunlarla ilgili eğitim, görüşme ve anlaşmalar kariyer için çok yardımcı olabilir. Hafta sonundaki yeniay fazında; kariyer, meslek ya da sosyal konumunuz için yeni planlar ve başlangıçlar yapma düşünceleri olacaktır. Bunları eşiniz ya da ortağınız ile paylaşmamalısınız. Çünkü onun görüşleri ile sizin yeni planlarınız arasındaki önemli terslikler, ikinizin arasını bozabilecek noktaya gidebilir.YÜKSELEN OĞLAK: Çocuklarınız, kişisel zevkleriniz, flörtleşme arayışlarınız, şans oyunları ya da başkaları ile yarışmalar için şanslı zaman değildir. Beklenmedik kazalar, kayıplar, krizler ortaya çıkabilir. Bu durum; ortak olduğunuz ya da tamamen size ait olan maddi değerler üzerinde kayıplar, kısıtlanmalar ya da benzer sorunlar yaratabilir. Olabildiği kadar sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Aile, ev, yakın akrabalar, kardeşler, aile mirası gibi konularda sevgi, barış ve huzur ortamının tadını çıkarabileceğiniz zamandır. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla yazışmalar ve görüşmeler şanslı yeni başlangıçlara yol hazırlayabilir. Hafta sonundaki yeniay fazında, hukuk davaları, yüksek eğitimler, uzak geziler ya da yabancı ülkeler ile ilgili yeni başlangıç düşünceleriniz ya da planlarınız olabilir. Ancak öncelikle sağlığınızı güvenceye almalısınız. Çünkü geçtiğimiz hafta ve bu hafta, kalp ve tansiyon sorunları sizin için sakıncalıdır. Bu yüzden aşırı durumlardan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Aileniz, aile büyükleriniz, eviniz ya da doğup büyüdüğünüz yerler için beklenmedik krizler, sorunlar, kayıplar, gerginlikler ya da üzücü gelişmeler yaşayabileceğiniz zamandır. Bu durum, çevresel ilişkileri ya da yakın olan ikili ilişkinizi de olumsuz etkileyebilir. Öfke krizlerinden uzak durmalı, beklenmedik kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Eğer bekar yaşıyorsanız, haftanın ilk günlerinde yakın çevreden biriyle sevgili ilişkisi için yeni olanaklar vardır. Maddi konularda sanatsal ya da duygusal yaratıcılığınızı kullanarak kazançlı adımlar atabilirsiniz. Gizli saklı yakınlaşmalar ve görüşmeler için sağlam adımlar atmaya uygun zamandır. Hafta sonundaki yeniay fazında, karşı cinsle yakınlaşmalar için yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak dikkat..! Aşırı hırs, kontrolsüz girişimler ve sabırsız yaklaşımlar yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

YÜKSELEN BALIK: Yakın çevre ilişkileriniz, akrabalar, yakın arkadaşlar, kardeşler, her türlü iletişim ağınız, alacağınız haberler ya da eğitimleriniz için beklenmedik krizlerin, sağlık sorunlarının, engellerin ya da kısa gezilerde kazaların gündeme gelebileceği zamandır. Aile büyüklerinin kalp ve tansiyon sorunları da gündeme gelebilir. Bu alanlarda daha ölçülü, sabırlı, yavaş ve anlayışlı olmalısınız. Bu sorunlar, fiziksel ya da ruhsal sağlığınızı da yakından etkileyebilir. Gelen şansı iyi değerlendirmek koşuluyla, iş ortamından yüklü para kazanma olasılığı vardır. Yaratıcı duygu ve sezgilerinizi, belki de sanat yeteneklerinizi çevrenize gösterebileceğiniz ve saygı kazanacağınız zamandır. Hafta sonundaki yeniay fazında; eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkinizi geliştirmek için yeni planlarınız ya da düşünceleriniz gündeme gelecektir. Ancak, bunlar aile büyükleri ile olan ilişkilerinizi etkilememelidir.