27 Haziran yeniay haftasında burçlarınız size neler söylüyor ?

Bu haftanın önemli olayı; özellikle ev ve aileyi konu alan yeni başlangıçlar yapma isteği, biraz telaş, korunma içgüdüsü, yerinde duramamazlık ve biraz da karmaşık duygular olabilir. Daha çok Yengeç burcu kişileri etkilenir. Hızlı yapmak istediğiniz girişimleriniz ya da planlarınız için kargaşanın azalacağı hafta sonunu beklemek daha yararlıdır. Böylece daha sakin düşünülmüş adımlar atabilirsiniz. Yazının devamında yükselen burcunuza göre hazırladığım genel yorumlarımı bulabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; ev, aile, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgilidir. Bu konularda yeni planlara ya da atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz. Çünkü, ateşli, heyecanlı, yerinde duramayan, herkesin önüne geçmek isteyen öfkeli ve saldırgan Koç doğanızı frenlemezseniz; hem bu konularda, hem de meslek, gelecek ve kariyer planlarınızda maddi ve manevi kayıplara uğrayabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden para kaybetmemeye dikkat edin ve eski yanlışlarınızdan ders çıkartın. Meslek alanında önemli ve mantıklı bir değişim, beklenmedik maddi kazançlar getirebilir. Rahatlama alanınız; gizli aşklar, iç dünyanız, sanat çalışmaları ya da gizli inançlar olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın yoğun konuları; kardeşler, akrabalar, yakın çevre, iletişimler, kısa geziler, kurslar, görüşmeler ya da anlaşmalar olabilir. Ancak bunlar için uğraşırken mutlaka dikkatli ve sakin olmalısınız. Çünkü, düşünmeden atılan adımlar ve özellikle gizli saklı olanlar, başta manevi alanda olmak üzere, maddi yönden de sarsabilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle olan sert bağlantılar eski üzüntüleri yeniden hatırlatabilir. Onlarla ilişkilerde sağlamcı ve sabırlı olmalısınız. Dik başlı ya da aykırı davranışlarınız meslek alanındaki yöneticilerle sıkıntı yaratıyor. Eski yanlışlarınızdan ders çıkarmalısınız. Rahatlama alanınız sosyal çevrelere ya da gruplaşmalara katılmak olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu haftanın canlı geçecek konuları; maddi kazanımlarınız, birikimleriniz ya da yatırımlarınız olabilir. Eğer yeni adımlar atacaksanız dikkatli olmalısınız. Çünkü, benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz insanlar, gruplaşmalar, sosyalleşmeler ya da iyi tanımadığınız kişiler yüzünden maddi zarara uğrama olasılığı vardır. Gruplaşmalar üzerinden gelecek diğer sakınca, önemli yaşamsal tehlikelerle karşılaşma olasılığıdır. Bu yüzden hızlı ve heyecanlı gruplaşmalardan kaçınmalısınız. Yabancılar, uzaktakiler, mahkeme ya da davalar sizin için biraz sıkıntılı ve özgürlüğünüzü kısıtlayıcı olabilir. Eski yanlışlarınızı gözden geçirmeli ve dersler çıkarmalısınız. Meslek ve kariyer alanınız biraz daha huzurlu ve sakin liman görünümündedir. Yine de gerçeklerden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu haftanın canlı geçecek konuları; daha çok kendi vereceğiniz yeni başlangıç kararlarınız, çevresel ilişkilerinizde yeni adımlar, tanışmalar ya da korunma endişeleriniz olabilir. Eğer yeni planlarınız varsa dikkatli olmalısınız. Çünkü, endişeli ve çekingen davranışlarınız daha çok meslek alanında, gelecek planlarında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde ters gidebilir. Bu durum ayrıca; biraz itibar kaybına, eş ya da ortağınızla sıkıntıya da neden olabilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden beklediğiniz cinsel yakınlaşmalar kısıtlanma ya da engellenme ile sonuçlanabilir. Bu konuda kendinizi sorgulamak ve eski yanlışları anımsamak yararlı olur. Huzur alanınız; yabancılar, uzaktakiler, inançlarınız, sanat eğitimleri ya da su kenarı geziler olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu haftanın canlı geçecek konuları; daha çok psikoloji alanınız, gizli ilişkiler, gizli düşmanlar, hastaneler ya da kısıtlanmalar olabilir. Bu konularda yeni planlarınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü bununla bağlantılı olarak; yabancılar, uzaktakiler, davalar, yüksek eğitimler, inançlar ya da uzun gezilerde sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Bunlar ayrıca iş ortamınız ya da sağlığınızla ilgili tehlikeli durumlar da yaratabilir. Meslek alanında ya da gelecek planlarınızdaki ani değişiklik, eş ya da ortak ilişkinizi de olumsuz etkileyebilir. Harekete geçmeden biraz sabır ve eski yanlışlarınızı yeniden gözden geçirmek daha iyidir. Huzur alanınız; gizli cinsel yakınlaşmalar, gizli inançlar, ayinler, tarot ya da medyumluk gibi konular olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın canlı ve yoğun konuları; sosyalleşmeler, benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz insanlar ya da gruplaşmalar olabilir. Bu konularda yeni adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü, gizli gizemli konular, cinsel yakınlaşmalar, fizik ötesi soyut alan ya da başkalarının maddi olanaklarından yararlanma gibi diğer konular da gruplaşmalarda atacağınız yeni adımlardan zarar görebilir. Cinsel yakınlaşmalarda, zorlu ve tehlikeli durumlara karşı önlem almalısınız. İş ortamınız ya da sağlığınız; meslek, gelecek planları ya da uzun yolculuklarla bağlantılı olarak zarar görebilir. Bunun için yapmanız gereken şey, eski hataları yeniden gözden geçirmek ve kişisel düzeltmeler yapmaktır. Huzur alanınız; biraz durağanlaşsa bile, duygusal ikili ilişkilerinizdir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta sizin için canlı ve yoğun konular; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ya da sosyal konumunuz olabilir. Ancak bu yoğun konularda atacağınız yeni adımlara dikkat etmelisiniz. Çünkü yapacağınız yeni planlar; eş, sevgili ya da ortağınızla olan ilişkiyi yıpratmaya yol açabilir. Bu da dolaylı yoldan aile ilişkilerinde bozulma yaratabilir. Sevgili beklentileriniz, flörtleşmeler, cinsel yakınlaşma arayışları ve çocuklarla ilgili konular bu dönemde sıkıntılıdır. Bu konularda eski yanlışlarınızı gözden geçirseniz iyi olur. Aile mirası, yadigarları, ev ya da arsa konularında önemli bir değişim gündem gelebilir. Rahatlama alanınız biraz durağanlaşsa bile; yabancılarla ya da aile ile bağlantısı olan psikolojik ve içsel sağlığınızdır.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta sizin için yoğun ve canlı geçecek konular; uzaktakiler, yabancılar, uzak geziler, yabancı kültür, yabancı dil, dinsel inançlar ya da büyük hedeflerinizdir. Ancak yeni planlarınız için dikkatli olmalısınız. Çünkü; sağlığınızı, gereksiz masrafları ya da kazaları gündeme getirecek bağlantılar olabilir. Kardeşlerle ilgili olumsuz sağlık haberleri alma olasılığı da vardır. Önceki haftalarda olduğu gibi, sevgili, eş ya da ortaklık bağlantılarınız aile ve aile büyükleri ile olumsuz durumları tetiklemeye devam ediyor. Bu konuda kendinizi sorgulamalı ve eski yanlışlarınızı düzeltmelisiniz. Huzur alanınız; biraz durağanlaşsa bile, duygusal yöndeki yeni aşk arayışlarınız ve çocuklarınızdır.

YÜKSELEN YAY: Bu haftanın canlı ve yoğun konuları; fizik ötesi konular, başkalarının maddi olanakları ya da cinsel alanda olabilir. Ancak bu konularda yapacağınız yeni planlar için dikkatli olmalısınız. Çünkü çocuklarla bağlantılı olarak sıkıntılı durumlar ve gereksiz harcamalar ortaya çıkabilir. Kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili sağlık alanında beklenmedik gelişmeler ya da eski bir sıkıntının tekrarı gündeme gelebilir. Bu konuda eski yanlışlarınızı yeniden sorgulamalısınız. Rahatlama alanınız; biraz durağanlaşsa bile, ev konuları, aile ile birlikte su kenarı geziler olabilir. Ancak ev ile ilgili olarak yapacağınız görüşmelerde ya da anlaşmalarda mutlaka gerçekçi olmalısınız yoksa kandırılabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta sizin için canlı, heyecanlı ve yoğun konular; eş, sevgili ve ortaklarınızla ilgilidir. Ancak atacağınız yeni adımlara dikkat etmelisiniz. Çünkü yeni planlarınız; aile, ev ya da aile büyükleri ile bağlantılı olarak bazı sıkıntılara ya da gereksiz harcamalara neden olabilir. Kişisel zevkler ya da çocuklarla ilgili harcamalarınız biraz kısıtlanıyor ya da engelleniyor gibidir. Bu konuda eski yanlışlarınızı yeniden gözden geçirme zamanıdır. Aile ve ev ortamında katı ve inatçı davranışlarınız zarar vericidir. Daha hoşgörülü ve anlayışlı olmalısınız. Huzur alanınız biraz durağanlaşsa bile; daha çok yakın çevre, akrabalar ya da kardeşlerle birlikte kısa geziler, su kenarına gitme ya da rahatlatıcı iletişimlerdir. Ancak dikkat, kandırılma olasılığı olan iş ile ilgili anlaşma ya da sözleşmelerden uzak durun.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta sizin için yoğun konular; iş alanı, iş arkadaşları, görevleriniz, sorumluluklarınız ve sağlığınızdır. Ancak bu konularda yeni adımlarınıza ve planlarınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü; kardeşler, yakın çevre, kısa geziler ya da iletişim ile ilgili sıkıntılı bağlantılar gündeme gelebilir. Kardeşlerle sertleşen durumlar psikolojik yönden rahatsızlık verebilir. Aile ya da ev konularında inatçılık ve soğukluk yapmamalısınız. Bu konuda eski yanlışlarınızı yeniden gözden geçirmeli ve esnek olmalısınız. Maddi konularda kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Ancak çok dikkat gerekir. Çünkü eğlence alanınızda, şans oyunlarında ya da çocuklarla ilgili konularda yapacağınız görüşmeler aldatıcı ve maddi yönden zarar verici olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta sizin için canlı ve yoğun konular; yeni aşk arayışlarınız, kişisel eğlenceleriniz, oyun alanınız, kişisel gösterileriniz ya da çocuklarla ilgili olabilir. Ancak bu konularda atacağınız adımlara ya da başlangıçlara dikkat etmelisiniz. Çünkü bunlar size gereksiz masraflar açabilir. Grup arkadaşlarıyla olan ilişkiler yüzünden de harcamalar kısıtlanabilir. Kardeşler ya da yakın çevre ile olan bağlantılarda hastalıkla ilgili haber alma olasılığı vardır. Belki de ilişkilerdeki soğukluk canınızı sıkabilir. Bu konuda kendi eski yanlışlarınızı gözden geçirmek yararlı olur. Aile, ev ya da aile yadigarları ile ilgili alanda yapacağınız anlaşma ya da sözleşmelere dikkat etmelisiniz, kandırılma olasılığınız vardır. Çevrenize karşı; ince, nazik ve yardımsever görünmek için uygun zamandır. Ancak alkol gibi bağımlılıklara dikkat edin.