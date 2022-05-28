30 Mayıs haftası ve Yeniay'da yükselen burçlarınız neler söylüyor ?

Bu haftanın önemli olayı; hafta başından itibaren kendini gösterecek olan yeni başlangıçlar yapma isteği, biraz telaş, yeni görüşmeler, konuşmalar, iletişimler, anlaşmalar, yerinde duramamazlık ya da hızlı değişen düşünceler olabilir. Daha çok İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları etkilenir. Ayrıca, Ay tutulmasında zorlanan doğum haritanızdaki Boğa burcunun 23, 24, 25, 26 ve 27. dereceleri için tehditkar durumlar hala önem taşıyor olacaktır. Hafta başında, hızlı düşünme ve telaş yüzünden yapılan başlangıçlar iyi sonuç vermeyebilir. Bunun için hafta ortası daha uygundur.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta sizin için önde olan konular; genelde yakın akrabalarınız, yakın çevrenizdeki insanlar, iletişimleriniz, kısa gezileriniz ya da eğitimleriniz olabilir. Bu alanda yeni girişimleriniz ya da gelişmeler olabilir. Ancak yakından tanımadığınız grup arkadaşlarınızı yakın çevrenize almazsanız ve onlarla maddi konularda bir anlaşmaya girmezseniz sizin için daha iyi olur. Meslek alanındaki bazı sonlanmalar maddi yönden sizi zorlayabilir. Ancak hemen ardından, eskisinden farklı ve değişik bir meslek anlaşması gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın sizin için önde olan konular; para kazanımları, yatırımlarınız ya da birikimlerinizi yönetmek için yeni girişimler yapma isteğiniz olacaktır. Özellikle uzun yoldakiler ya da yabancı ülkeleri ilgilendiren yeni başlangıçlar yapmak ya da planları uygulamaya geçirmek için uygun zamandır. Meslek konusundaki sorunlar, sıkıntılar, anlaşmaların bozulması ya da yöneticilerle bozuk ilişkiler, maddi ve psikolojik anlamda sıkıntı yaratabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta sizin için canlı ve yoğun olacak konular; çevresel ilişkileriniz, dış görünümünüz, insanlarla sıkı iletişimler kurmak, kısa arkadaşlıklar ya da hızlı zekanızı kullanarak yapmak isteyeceğiniz yeni başlangıçlar olabilir. Ancak bunun için hafta ortasını beklemek daha uygundur. Gizli gizemli konular, iletişimler ve cinsel yakınlaşmalar ilginizi çekebilir. Ancak gizli aşklara dikkat etmelisiniz. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla, meslek anlaşmazlıkları için sabırlı ve sakin olmalısınız. Çünkü işler can sıkıcı gelişebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta sizin için canlı ve önde olan konular; daha çok psikolojik ağırlıklı olabilir. Belki de sanat, gizli aşklar ya da gizli birliktelikler gibi derinden yürütmek isteyeceğiniz yakınlaşmalar gündemde olabilir. Bu gibi konularda gizli planlarınızı uygulamaya koymak için uygun bir haftadır. Ancak bu gibi konularda, sosyal gruplaşmalar üzerinden aşk ve güzellik beklentisinde olmayın. Daha mantıklı olan, görüşme, anlaşmaya dayalı ve köklü bir yeni düşünüş biçimi ya da ortaklık daha uygundur.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta sizin için gündemde olacak olan konular; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, dernekler ya da kuruluşla üzerinden yeni iş bağlantıları kurma isteğiniz olacaktır. İş ortamında ya da iş arkadaşlarınızla birlikte sosyal etkinlikler yapabilirsiniz. Bu konularda yeni girişimler yapmaya uygun zamandır. Meslek alanında yeni bir anlaşma gündeme gelebilir. Ancak iş ortamından aşk, meşk ya da cinsel yakınlaşmalar zarar verici olabilir. Ortaklık, eş ya da sevgili ilişkileri için sıkıntılı zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta öne çıkacak konular; meslek, gelecek planları, kariyer, sosyal konum ya da yöneticilerle olan ilişkileriniz olabilir. Bu alanda yeni girişimler, planların uygulamaya konulması ve harekete geçmek için uygun zamandır. Yabancılar ya da uzaktakilerle öncekilerden farklı yeni aşk arayışları, iletişimler ya da görüşmeler olabilir. Ancak yine de duygusal ya da cinsel yakınlaşmalara karşı dikkatli olmalısınız. Uzaktaki kişilerle yapmayı planladığınız iş anlaşmaları için uygun zaman değildir.

YÜKSELEN TERAZİ: Sizin için bu haftanın canlı olan ve öne çıkan konusu; yabancılar, uzaktakiler, hukuk davaları, evrensel konular, uzun geziler, inançlar, yabancı kültürler ya da eğitimler olabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar ya da planlar için uygun zamandır. Aileniz ile ilgili miras gibi bir konuda görüşmeler ya da anlaşmalar yapabilirsiniz. Cinsel yakınlaşmalar için uygun zaman değildir. Flörtleşmeler ya da aşk arayışlarınız, bu haftalarda sizin için sıkıntılı geçebilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu haftanın öne çıkan konuları daha çok cinsel yakınlaşmalar, başkalarına ait paralar, miras, derin bilinçaltı ve ölüme yakın durumlar olabilir. Bu alanda yeni başlangıç planları yapabilirsiniz. Ancak hızlı ve düşüncesiz hareketlerden kaçınmalısınız. Yakın çevre ya da akrabalarla ortaklık görüşmeleri ya da anlaşmaları için uygun zamandır. Ancak bu çevreden sevgili yapmak ya da cinsel yakınlaşmalar uygun değildir. Aile büyükleri ile ortaklık, anlaşmalar, görüşmeler ve iletişimler ya da ev konuları için daha sabırlı ve sakin olmanız gereken zamandır.

YÜKSELEN YAY: Bu haftanın öne çıkan konuları: eş, sevgili ya da ortaklık gibi yakın ikili ilişkilerdir. Bu alanda yeni başlangıçlar yapabilir, planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Yine de hafta ortasında telaşınızın azaldığı günleri beklemek daha yararlıdır. Çocuklar, ev ya da aile için şanslı ve başarılı zaman olabilir. Para kazanabileceğiniz bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre ile görüşmeleriniz ya da anlaşmalarınız sıkıntılı ve bunalımlı olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın daha yoğun, hareketli ve canlı konuları; iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını üstlendiğiniz kişiler, görev ve sorumluluklarınız olabilir. Bu alanda yeni başlangıç düşünceleriniz ve planlarınız olabilir. Bunun için, biraz daha sakin olacağınız hafta ortasını beklemelisiniz. Yeni aşk arayışları ya da yakınlaşmalar için görüşmeler yapma eğiliminde olacağınız zamandır. Ancak yine de aşk arayışları için uygun zaman değildir. Maddi konularda biraz sıkıntılı ve bunalımlı hissedebilirsiniz. Sonu belirsiz olan anlaşmaları ertelemekte yarar vardır.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın önde olan konuları; genel olarak kişisel zevkleriniz, flörtleşme arayışlarınız, çocuklar, yarışmalar, borsa, döviz, şans oyunu gibi sonucunu kendiniz belirleyemeyeceğiniz alanlardır. Bu alanlardaki gelişmeler ve yeni planlarınız size derin bir huzur verebilir ve yeni başlangıçları gündeme getirebilir. Aile ya da ev içindeki iletişimlerde sıkıntı ya da kopukluklar olabilir. Beklediğiniz sevgiyi bulamayabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın önde olan konuları; genel olarak aile, ev, aile büyükleri ve değişken içsel duygular olacaktır. Bu alanlardaki gelişmeler; sosyal gruplaşmalar, dernekler ya da toplantılar üzerindeki derin etkileşmeleri canlandıracaktır. Yeni ve gizli gruplaşmalara ilgi duyabilirsiniz. Yakın çevre, akraba ilişkileri ve iletişimleri için psikolojik yönden sıkıntılı zamandır. Bu konularda sevgi eksikliği duyabilirsiniz.